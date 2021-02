LEMIEUX (née Isabelle), Nicole



Nicole Isabelle, fille d'Albert Isabelle et Yvonne Laforêt, née à Coteau-du-Lac, et épouse de feu Gilles Lemieux, est décédée le 15 novembre 2020, à Montréal. Elle venait d'avoir 84 ans.Elle laisse dans le deuil son fils, Daniel Lemieux et sa belle-fille, Lynda Bouchard, son beau-frère Roger Lemieux (Jeannine), sa belle-soeur Jeanne Isabelle, des neveux et nièces, des cousines et des amis de Saint-Michel. Nicole avait précédemment perdu son frère Gilles, et sa soeur Jeannine. Elle fut combative et souriante jusqu'à la toute fin.Une petite cérémonie privée aura lieu au printemps 2021.