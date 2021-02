THERRIEN, Edith



À Saint-Eustache, le 25 janvier 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Edith Therrien, épouse de feu Gilbert Benoit.Elle laisse dans le deuil son petit-fils Mario (Shany), ses arrière-petites-filles Daphné et Anaïs, sa soeur Huguette, sa nièce Diane, sa petite-nièce Stéphanie, sa grande amie Francine ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Sercan et du CHSLD des Patriotes pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Maison Sercan serait apprécié en la mémoire de Edith Therrien.