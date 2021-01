Imprimeur de père en fils

Didier Péladeau est né dans l’industrie de l’imprimerie. À bientôt 40 ans, le petit-fils de Pierre Péladeau est aujourd’hui un expert d’un de ses volets plus nichés, soit l’impression d’étiquettes pour les produits de consommation.

« C’est important, ça permet aux clients de se démarquer sur les tablettes », remarque le propriétaire du Groupe Lelys, situé à Laval.

Didier Péladeau travaille pour l’entreprise depuis 17 ans. En 2018, il a finalement réussi à convaincre son père, Érik, de la lui vendre. « J’ai poussé pendant plusieurs années », dit-il en riant.

Si son père lui a beaucoup appris sur les aspects financiers et administratifs, l’entrepreneur a bûché fort en occupant divers postes au sein de l’entreprise afin de maîtriser les aspects techniques de l’affaire : procédés d’impression, matériaux, fournisseurs, etc.

Aujourd’hui, c’est lui qui prend les décisions. « J’ai pu mettre mon style de gestion en place depuis deux ans. J’ai réussi à amener mes employés à travailler en équipe, à les impliquer dans une gestion participative. On a vraiment un bel esprit d’équipe, ça se sent, le message se passe dans le marché », raconte-t-il.

Le Groupe Lelys compte plus d’une centaine de clients et quelque 70 employés qui travaillent tous à l’usine lavalloise de l’entreprise.

Vecteur de croissance

Impossible de fréquenter un supermarché ou une pharmacie sans tomber sur des produits coiffés d’une étiquette ou d’un emballage signé Groupe Lelys, qui compte L’Oréal, St-Hubert et les Industries Lassonde, ainsi que son incontournable jus Oasis, parmi ses clients.

L’entreprise de Didier Péladeau n’a pas que de gros noms dans sa clientèle. C’est d’ailleurs une fierté pour l’entrepreneur, mais aussi une façon d’assurer sa croissance.

« On peut avoir une microbrasserie autant qu’une multinationale comme client. On a une belle flexibilité dans nos équipements », dit-il.

Une des tendances qu’il a identifiées, lors de ses nombreux tours de magasins « pour voir ce qui se fait de nouveau », est celle du sachet à maintien vertical. Un bon vieux sac refermable qui se tient debout, quoi.

« Les gens font de plus en plus leur propre granola ou leur propre gin, et c’est un marché qui va continuer de croître dans l’emballage », explique l’expert.

Ces clients commanderont certes de plus petits tirages que les gros acteurs de l’industrie, mais permettront une personnalisation de l’emballage et de l’étiquette qui rend l’entrepreneur enthousiaste.

Un « nouveau bébé »

Ces sachets à maintien vertical nécessiteront aussi l’achat de presses numériques plus larges, ce qui n’a rien pour arrêter Didier Péladeau.

Car, au-delà de son style de gestion, l’homme de 39 ans a aussi injecté du capital dans l’entreprise quand il a finalement mis la main dessus. « Depuis deux ans, on a investi dans l’équipement à la fine pointe de la technologie. Notre dernier bébé, c’est une presse HP 6900 qu’on a installée en septembre dernier », lance-t-il en s’animant.

Rapidement, par contre, le patron tient à souligner à nouveau qu’au-delà des machines, c’est l’apport des employés qui alimente le succès de la boîte.

« Les employés sont à l’avant-plan, c’est grâce à eux qu’on réussit. On amène de l’innovation en les écoutant, en demandant leur opinion. C’est comme ça qu’on est devenu un leader dans l’industrie », assure Didier Péladeau.