La CAQ doit maintenant répondre aux questions

Jeudi, les amateurs de hockey étaient aux anges.

Après 322 jours de pause, ils allaient enfin voir leur équipe disputer un match au Centre Bell !

Certes, les fans du Canadien ne pouvaient assister au match « en présentiel » (le mot le plus laid de toute l’histoire de la langue française, avec chancre mou, purulent et hémorroïdes).

Mais c’était au moins ça.

Comme disait mon oncle Serge : « Quand la vie te donne des citrons, tu les jettes dans le compost et tu t’ouvres une bière. »

Canal Assemblée, me voici !

Pour moi, le grand jour, si tout va bien, ça sera mardi.

C’est ce jour-là que les travaux parlementaires devraient reprendre à l’Assemblée nationale.

Oh, rassurez-vous, je ne suis pas un habitué du Canal de l’Assemblée. M’écraser devant la télé pour regarder le député de Vanier-Les Rivières se lever en Chambre afin de souligner le 75e anniversaire de la fanfare de la section locale des Filles d’Isabelle, ou souhaiter une bonne retraite au marguillier de l’église Notre-Dame-de-Recouvrance, c’est pas mon idée d’une belle soirée.

Je préfère me prendre la main dans le déchiqueteur à déchets.

Pourtant, mardi, je vais être là.

Je vais m’habiller chic, je vais me mettre de l’Aqua Velva derrière les oreilles, et je vais syntoniser le canal 776.

En HD, monsieur !

Histoire de voir toutes les teintes de rouge qui vont apparaître sur le visage de François Legault quand il va se faire questionner sur les deux millions de tests de dépistage rapide qui dorment quelque part dans un entrepôt.

La deuxième étoile !

J’aime bien monsieur Legault. Il travaille fort. Il ne compte pas ses heures. Il nous parle dans le blanc des yeux.

Mais je m’ennuie de la joute démocratique.

J’ai envie d’entendre Michel Lacroix dire, de sa voix de stentor : « La deuxième étoile du match : la députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien ! »

Ça me manque.

Je m’ennuie de Manon Massé et de Gabriel Nadeau-Dubois, pour vous dire ! J’ai hâte de les voir tasser Jean-François Roberge ou Christian Dubé dans un coin.

J’aime la CAQ, mais je suis tanné de voir toujours la même équipe occuper toute la patinoire.

C’est du hockey que je veux voir, pas les Ice Capades !

Je rêve de voir Dominique Anglade poser des questions sur l’absence de ventilateurs dans les écoles et Pascal Bérubé demander pourquoi le gouvernement a attendu autant de temps avant de demander un avis juridique afin de savoir si le Québec pouvait oui ou non imposer la quarantaine aux voyageurs de retour de l’étranger.

Go, go, go !

Au début de la pandémie, il fallait se montrer solidaire avec le gouvernement.

Mais là, ça fait.

L’opposition a assez joué aux Pom Pom Girls. François Legault en avant, et The Supremes en arrière, en train de chanter « Doo Doo Di » et « Di Di Doo », c’est assez.

Terminée, l’époque où il suffisait de réciter une recette de tarte pour mettre tout le monde dans sa poche.

On veut des réponses.

Alors, mardi, Bibi sort la bière et les ailes de poulet, met ses pieds sur le pouf et ouvre sa grosse télé plasma.

Je me confine. Couvre mon feu.

Et regarde la démocratie à l’œuvre.