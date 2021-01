La fin entre J.J. Watt et les Texans?

L’ailier défensif vedette J.J. Watt a possiblement disputé son dernier match dans l’uniforme des Texans de Houston.

C’est du moins ce que pensent certains de ses coéquipiers et entraineurs, a rapporté le journaliste James Palmer de NFL Network, samedi.

L’état-major des Texans a toutefois affirmé récemment que Watt demeurait dans les plans de l’équipe. Il en irait de même pour le quart-arrière Deshaun Watson, qui aurait réclamé à la formation texane d’être échangé.

«Concernant #4 [Watson] et #99 [Watt], ce sont des membres précieux de notre équipe, avait déclaré le propriétaire des Texans Cal McNair plus tôt au mois de janvier. Ils sont importants pour la formation et pour la ville. Ils sont passionnés et veulent gagner. Nous allons dans cette même direction et, en amenant [le directeur général] Nick [Caserio], nous sommes parfaitement alignés. »

Watt aurait eu des frictions avec l’ancien entraineur-chef et directeur général Bill O’Brien en début de saison.

Le joueur défensif de 31 ans, qui participé trois fois au Pro Bowl, aurait également remis en question l’éthique de travail de certains de ses coéquipiers en début de campagne.