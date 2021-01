Le grand retour des comédies

Signe d’un temps où nous avons besoin de rires, de bienveillance et de se changer les idées, les comédies, qui se faisaient plus discrètes, font un retour en force sur nos ondes. Deux auteurs partagent avec nous les défis d’écrire pour nous faire rire.

« J’ai l’impression que le stand-up a repris de l’importance dans les dernières années avec les jeunes humoristes, ce qui a peut-être donné le goût aux diffuseurs de faire de la comédie », constate Julien Corriveau, auteur et humo-riste. L’autrice Justine Philie abonde dans le même sens. « Télé-Québec a la volonté de miser davantage sur la fiction, Noovo a décidé de remettre de l’avant ce créneau-là et on voit que le sketch fait un retour. » Des ajouts aux offres de TVA et Radio-Canada.

Sketch en pandémie

La pandémie a certainement eu un impact. « On voit un intérêt marqué pour le sketch, c’est plus simple et plus rapide à tourner qu’une série, explique Julien Corriveau. Le flash de ramener Caméra Café, par exemple, a été motivé par la pandémie. Il y a un lieu fixe, une prise de vue. C’est facile de mettre en application les mesures sanitaires. » Le même phénomène s’applique à Entre deux draps où l’action de chaque couple se déroule dans une même pièce.

Le sketch permet aussi une diffusion sur les réseaux sociaux, ce qui contribue à l’engagement des téléspectateurs pour une production. Une notion non négligeable alors que nos habitudes de consommation télévisuelle ont changé.

Travail d’équipe

Contrairement au drame qui s’écrit plus souvent en solitaire, l’humour, à quelques exceptions près, est un travail d’équipe. « Pour des émissions à sketches, chacun propose des canevas, explique Justine Philie. Puis notre première version est lue par les autres qui peuvent repuncher dedans. Ça aide beaucoup et ça permet d’avoir différents angles. » L’autrice confirme qu’il y a une volonté d’avoir des équipes plus diversifiées, ce qui assure une diversité de points de vue. Comme spectateur, ça se sent et ça fait du bien. Et heureusement, de plus en plus de femmes, même si elles sont encore peu nombreuses, prennent leur place en écriture humoristique.

« Écrire reste un travail solitaire, mais le fait de lire les textes de tout le monde les rend plus efficaces. C’est une technique qui fait aussi en sorte que tu as moins d’ego, complète Julien Corriveau. Tu dois apprendre à lâcher prise. En humour, il faut savoir que les textes sont souvent adaptés rendus sur le plateau. Le casting n’est pas toujours fait quand on écrit, il peut y avoir un ton à travailler. Puis, en montage, il arrive qu’on en coupe des bouts. On a tous le même but : que le résultat soit bon. En comédie, tu t’attends à rire alors qu’on ne dit pas d’un drame qu’il n’est pas bon parce qu’on n’a pas pleuré. »

Les limites du rire

Faire rire est devenu un travail délicat dans un contexte où les revendications se sont multipliées et où certains changements sociaux se devaient d’être entrepris. « Ces enjeux-là existent depuis des années, mais là, il y a eu un réveil collectif, observe Julien Corriveau. Je pense que notre rôle est d’aborder ces sujets pour les démocratiser. On peut apprendre des choses en comédie. Le ton d’une production détermine si un sujet sera abordé frontal ou par la bande et sous quel angle. Dans Caméra café, on a un personnage macho, c’est plus gros, plus direct, dans Entre deux draps, c’est plus réaliste, plus nuancé, et avec les Appendices c’est plus absurde. »

« On ne doit pas faire rire aux dépens de gens qui ne sont pas en situation de pouvoir, note Justine Philie. Il y a tellement de moyens d’exprimer son mécontentement. Dans Caméra café, par exemple, si quelqu’un dit une énormité, il faut qu’on l’accuse. Le macho se fait constamment ramasser. Si je pense à Corde raide, mon rôle de script-éditrice n’est pas de limiter les humoristes, mais de les empêcher de se mettre dans le trouble. Pour voir les limites, il faut s’en approcher. Tu ne veux pas que ton humoriste se retrouve en pleine tempête invité à Tout le monde en parle, mais tu ne veux pas non plus rendre le show vanille ! »

Nos témoins

JULIEN CORRIVEAU

Photo courtoisie

Auteur, script-éditeur et humoriste, il est un des Appendices. Monsieur Mousteille, c’est lui. Actuellement, il écrit des sketches pour Caméra Café (TVA) et Entre deux draps (Noovo). Les Appendices : de retour après la pause est aussi diffusé sur ICI Tou.tv.

JUSTINE PHILIE

Photo courtoisie

Autrice, elle était des auteurs du Bye Bye cette année. Elle est la script-éditrice de Corde raide (Z télé). Actuellement, elle écrit des sketches pour Caméra Café, des mises en situation pour Rue King (TVA) et des stand-up avec la complicité des invités de Bijoux de famille (TVA).

14 comédies sur nos ondes (séries ou sketches)

TROP

Photo courtoisie

Deux sœurs pleines d’empathie qui naviguent dans leur quotidien à la recherche d’elles-mêmes. Une comédie douce qui aborde avec délicatesse des questions de santé mentale.

► Lundi 19 h 30 sur ICI Télé

FAITS DIVERS

Photo courtoisie

Une comédie noire dans laquelle, chaque saison, des gens ordinaires qui cherchent à faire une passe rapide se retrouvent le bras dans l’engrenage provoquant quelques morts inusités.

► Lundi 21 h sur ICI Télé (dès le 15 février)

CONTRE-OFFRE

Photo courtoisie

Les tribulations de trois sœurs qui accompagnent leurs clients dans la vente de leur maison alors que l’agence familiale lutte contre les grosses bannières immobilières.

► Mardi 19 h 30 sur NOOVO

CAMÉRA CAFÉ

Photo courtoisie

Une nouvelle patronne, de nouveaux employés, une entreprise toujours nébuleuse et des conversations colorées autour de la machine à café toujours très achalandée.

► Mardi 21 h à TVA

RUE KING

Photo courtoisie

Les péripéties de trois colocs et de leurs proches dans une comédie déjantée où tous les dialogues sont entièrement improvisés sous les directives d’un maître du jeu.

► Mardi 21 h 30 à TVA

ENTRE DEUX DRAPS

Photo courtoisie

Comédie à sketches qui dépeint le quotidien de cinq duos (quatre couples et deux colocs). Les discussions, dans lesquelles chacun se reconnaîtra à un moment, se passent dans la chambre à coucher.

► Mercredi 19 h 30 sur NOOVO

LES BEAUX MALAISES 2.0

Photo courtoisie

Quatre ans après le succès de la populaire série, Martin et Julie se séparent. Nouvelle situation, même plaisir, même humour grinçant qui surfe intelligemment avec les limites du malaise.

► Mercredi 21 h à TVA

LA MAISON-BLEUE

Photo courtoisie

Comédie satirique qui illustre le quotidien du 4e président du Québec indépendant et ses défis face aux nations canadienne et américaine.

► Mercredi 21 h sur ICI Télé

DRÔLES DE VÉRONIC

Photo courtoisie

Série à sketches qui mêlent parodies, chansons et humour, mettant en vedette Véronic DiCaire et une dizaine d’acteurs polyvalents et complices.

► Mercredi 21 h 30 à TVA

LES MECS

Photo courtoisie

Les réflexions de quatre amis de longue date qui sont à l’âge des remises en question sur leur couple, leur boulot, leur vie, ce qu’ils ont accompli ou pas, et leur désir, au fil de leur quotidien et de leurs rencontres.

► Mercredi 21 h 30 sur ICI Télé

MAX ET LIVIA

Photo courtoisie

La belle complicité qui unit un père célibataire avec sa fille qui traverse l’adolescence.

► Jeudi 19 h 30 sur NOOVO

LOL :-)

Photo courtoisie

Une série à sketches humoristiques qui mise depuis 10 saisons sur le non-verbal, le visuel et souvent, l’absurde.

► Dimanche 19 h à TVA

LES APPENDICES : DE RETOUR APRÈS LA PAUSE

Photo courtoisie

Le populaire groupe reprend du service avec son humour absurde, ses personnages déjantés et sa réali-sation boboche.

► Diffusé sur ICI Tou.tv extra

JE T'AIME

Photo courtoisie

Un regard humoristique sur une vie de couple qui va bien, grâce à de courtes vignettes qui abordent les aléas du quotidien avec tendresse, mordant et quelques sympathiques malentendus.

► Diffusé sur Véro.TV