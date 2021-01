Le Groupe Bertone : Un projet grandiose

Le Sir John, situé dans le quartier Mercier-Ouest à Montréal, est un projet de 130 unités en copropriété qui accueille des studios, des condos de 1 à 3 chambres sur 1 ou 2 étages, des maisons de ville et des penthouses.

Habiter des espaces de vie modernes et stylisés dans un emplacement idéal, c’est conjuguer le rythme trépidant de la ville avec la tranquillité de la banlieue. Vous optez pour le meilleur des deux mondes!

Le juste prix

À deux pas du métro Langelier, le Sir John est situé près des services, des artères commerciales et des parcs. Il comporte tous les avantages d’un secteur plus recherché, mais à prix abordable et à seulement 18 minutes du centre-viIle. Ainsi, vous trouverez à deux pas du projet, une pharmacie, un supermarché Metro, une succursale SAQ, une borne BIXI, des arrêts d’autobus, des restaurants et des boutiques. Il y a également une station du futur Réseau express métropolitain (REM) qui sera implanté à proximité du projet et dont les travaux devraient commencer en 2023.

Un rêve accessible

La conception aux lignes épurées est signée NEUF Architectes, une firme très réputée qui s’est démarquée avec le nouveau CHUM, l’hôtel Birks, le Yoo et le Solstice. La structure de béton assure une excellente insonorisation et est rehaussée par un décor zen tant dans les appartements que dans les pièces communes. Une cour paysagée, un stationnement intérieur, un ascenseur, des espaces de rangement chauffés et sécurisés, ainsi qu’une terrasse sur le toit, s’ajoutent aux commodités.

Vendu à 50 %

Comme la construction avance bien, les premiers copropriétaires pourront emménager dans leur nouvel espace de vie dès l'automne 2022, faites vite!

Le Sir John, c’est vivre au cœur d’un design moderne et haut de gamme, à un prix accessible.