Les Sénateurs destinés à finir derniers?

Les Sénateurs d’Ottawa semblaient pourtant confiants de pouvoir rivaliser avec les autres équipes canadiennes, mais force est de constater qu’ils risquent grandement de terminer dans la cave de la division Nord à l’issue de la campagne.

La saison est encore jeune, mais avec une seule victoire en huit matchs, les Sénateurs (1-6-1) ne présentent rien de bien menaçants pour leurs adversaires. Avec seulement 17 buts marqués et 36 alloués, la formation d’Ottawa vient par ailleurs au dernier rang de la Ligue nationale de hockey avec un gênant différentiel de -19.

«On ne trouve simplement pas le fond du filet présentement, a commenté l’entraîneur-chef D.J. Smith, sur le site web de l’équipe. Nous avons pourtant obtenu beaucoup de lancers.»

«Nous allons commencer à être frustrés par les résultats, mais comme équipe, nous apprenons ce que ça prend pour remporter certains matchs et je crois que ça va arriver bientôt», a poursuivi Smith.

La faute à Matt Murray?

Après avoir savouré la victoire contre les Maple Leafs de Toronto à leur première rencontre de la saison, les Sénateurs ont subi sept revers consécutifs, dont un seul en prolongation. Ils seront à Edmonton, dimanche, pour affronter Connor McDavid et les Oilers.

Afin de gagner plus de parties, le gardien Matt Murray devra se montrer plus solide. L’homme masqué, qui a signé une entente de quatre ans pour 25 millions $ avec les Sénateurs en octobre dernier, présente des statistiques affreuses. Avec un taux d’efficacité de ,859, il a permis 25 buts en un peu moins de six matchs (342 minutes exactement). Murray affiche un dossier de 1-4-1 et une ronflante moyenne de buts alloués de 4,39.

En reconstruction

Peu importe les propos tenus en début de saison, dont ceux du propriétaire Eugene Melnyk qui prévoit une coupe Stanley à Ottawa d’ici quatre ans, les Sénateurs demeurent une équipe en pleine reconstruction.

Ainsi, après avoir sélectionné l'attaquant Tim Stutzle et le défenseur Jake Sanderson parmi les cinq premiers choix du plus récent repêchage, tout laisse croire que les Sénateurs risquent d’avoir à nouveau un rang leur permettant d’obtenir un joueur d’impact lors du prochain encan.

Dans la formation actuelle, il faut néanmoins souligner l’apport des jeunes attaquants Brady Takchuk et Josh Norris, qui ont récolté chacun cinq points depuis le début de cette saison.