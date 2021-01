LHJMQ: le capitaine des Cataractes coule l’Océanic

RIMOUSKI | Le capitaine des Cataractes de Shawinigan, Mavrik Bourque, a marqué trois buts, dont un en désavantage numérique, en plus d’ajouter une passe pour mener les siens à un gain de 5-4 face à l’Océanic de Rimouski, ce samedi, en ouverture du deuxième environnement protégé consécutif présenté au Bas-Saint-Laurent.

L’Océanic a tenu tête aux Cataractes, prenant même les devants 4-3 en début de 3e période sur des buts d’Alex Drover et de Nathan Ouellet, mais les Cats, qui étaient l’équipe locale, ont répliqué avec deux buts rapides, ceux de Xavier Bourgault et de Mavrik Bouque, qui complétait ainsi son tour du chapeau.

«Je suis déçu du résultat. J’ai aimé l’effort et l’énergie déployés par les gars. Nous n’avons pas été une proie facile pour une des équipes de pointe dans le circuit. Nous devrons raffermir notre défensive. Nous avons commis quelques revirements coûteux», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Les Cataractes ont marqué le seul but de la première

L’Océanic a bien tenu son bout face aux Cataractes pendant la première période, mais les Cats ont profité d’un jeu de puissance en fin d’engagement pour s’installer dans le territoire de l’Océanic. Après une ou deux tentatives de dégagement ratées, Mavrik Bourque a échappé à la surveillance de Darick Louis-Jean devant le filet de Raphaël Audet pour concrétiser la belle remise d’Olivier Nadeau et donner les devants 1-0 aux Cataractes.

L’Océanic n’a pas abandonné

L’Océanic a créé l’égalité en début de deuxième période lorsque Zachary Bolduc s’est emparé du retour de lancer du Tyson Hinds pour inscrire son 5e de la saison. Jérémie Biakabutuka était aussi complice. En milieu d’engagement, les Cataractes ont marqué deux fois avec un homme en plus. William Veillette a profité d’une rondelle qui est revenue de l’arrière du filet pour battre Raphaël Audet qui semblait s’attendre à ce que la rondelle revienne de l’autre côté.

Quelques minutes plus tard, Bourque a lancé dans le haut du filet de la ligne bleue pendant que le gardien de l’Océanic avait la vue voilée pour inscrire son 2e du match. L’Océanic n’a pas abandonné et est parvenu à réduire l’écart à un but avant la fin de l’engagement médian. Hinds a battu son ancien coéquipier Antoine Lafleur d’un tir des poignets de la ligne bleue. Un 2e point dans la partie pour Hinds et son partenaire à la ligne bleue Biakabutuka.

Les deux équipes se sont échangées deux buts en troisième période. Drover et Ouellet pour l’Océanic, Bourgault et Bourque pour les vainqueurs.

En bref

Serge Beausoleil avait retranché quatre joueurs en santé, soit Simon Maltais, Mathis Gauthier, Alexandre Lefebvre et William Dumoulin. Les deux mêmes équipes s’affronteront à nouveau ce dimanche à 14 heures et cette fois, c’est l’Océanic qui sera l’équipe locale.