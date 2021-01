Omnium Farmers Insurance: Carlos Ortiz et Patrick Reed passent en tête

Le Mexicain Carlos Ortiz et l’Américain Patrick Reed ont profité de la troisième ronde de l’Omnium Farmers Insurance du circuit de la PGA pour se hisser en tête, samedi, à San Diego.

Ortiz a connu sa meilleure journée depuis le début du tournoi en signant une carte de 66 (-6). Il a réussi sept oiselets, dont cinq en deuxième moitié de parcours. Il a commis son seul faux pas au 11e trou, où il a enregistré un boguey. Cette performance lui a permis de bondir de 20 places au classement et de porter son total à 206 (-10).

De son côté, Patrick Reed a conclu le parcours avec un pointage de 70 (-2) pour passer du deuxième au premier rang.

Ortiz et Reed possèdent deux coups d’avance sur un groupe de cinq golfeurs qui sont à égalité au troisième échelon.

Le Norvégien Viktor Hovland, qui occupait le premier rang à l’issue de la deuxième ronde, fait partie de ce groupe, tout comme l’Espagnol Jon Rahm.

Après avoir enregistré une ronde de 65 (-7) vendredi, Hovland a enchaîné avec une sortie de 73 (+1). Quant à Rahm, il a glissé d’un rang en jouant la normale de 72.

Chez les Canadiens, Adam Hadwin est passé de la 14e à la 20e place après avoir conclu la troisième ronde avec une marque de 73 (+1). Le Saskatchewanais a connu un premier neuf en dents de scie en enregistrant trois oiselets, deux bogueys et un double boguey. Il présente un cumulatif de 212 (-4) et accuse six coups de retard sur le sommet.

L’Ontarien Corey Conners a également joué 73 (+1) samedi. Il occupe le 45e rang, à 10 coups des meneurs.

Enfin, l’Albertain Roger Sloan a connu une très difficile ronde de 78 (+6), ce qui l’a fait reculer au 67e rang, à 13 coups de la tête.