Retour à la case départ : Steven Butler aura un examen de conscience à faire

Après la confirmation de sa défaite surprise contre Jose de Jesus Macias samedi soir, Steven Butler a laissé tomber une phrase lourde de sens à son ami Mathieu Germain. «Je suis fini !», a-t-il dit à son compagnon de gymnase de longue date.

Germain, qui était en train de lui enlever ses gants, lui a dit de ne pas lancer des paroles sous le coup de l’émotion. Toutefois, cette scène a été captée par le caméraman de Punching Grace qui était à quelques pieds de la scène.

Butler était encore ébranlé par le knockout qu’il venait de subir. Macias a bien placé deux coups de puissance, une gauche et une droite, pour mettre fin au combat de façon spectaculaire.

Le Québécois, âgé de 25 ans, a perdu contre un adversaire qu’il devait battre. Il avait une chance en or de prouver que sa défaite contre Ryota Murata était bien derrière lui et il ne l’a pas saisi. C’est une défaite qui fait mal à tous les niveaux.

Avec une victoire et trois ceintures mineures, il se serait replacé dans une position enviable pour un duel d’envergure dans les prochains mois. Mais ça n’arrivera pas. Il doit plutôt retourner à nouveau à la planche à dessin. Un constat brutal dans un sport qui l’est tout autant.

Place aux solutions

À son retour au Québec, il aura une quarantaine obligatoire à respecter en raison de son voyage à l’étranger. Ce sera une excellente occasion pour lui de procéder à une profonde réflexion pour la suite de sa carrière.

Quelle recette devra-t-il utiliser pour retrouver le sentier de la victoire et, du même coup, sa confiance? Il doit d’abord identifier les aspects qui sont problématiques.

Dans ce duel contre Macias, on a remarqué un peu de panique chez lui après le troisième round. Il a dit à ses entraîneurs qu’il s’était blessé à la main droite. À compter de ce moment, Butler a été dérangé par cette blessure et il a perdu quelque peu sa concentration sur son plan de match. Contre un adversaire coriace comme Macias, ça peut coûter cher.

La solution réside à l’intérieur de lui. S’il souhaite obtenir une autre chance dans un combat d’envergure, la route pourrait être longue et sinueuse. Dans ce type de situation, le talent ne suffit plus. Il faut un ensemble d’ingrédients spéciaux, dont la détermination et le caractère, pour se sortir d’une mauvaise passe.

Pas de changement

Butler est rendu à son troisième entraîneur en quelques années. Un changement d’entraîneur n’est donc pas une option intéressante. Rénald Boisvert et Jean-François Bergeron n’ont pas réussi à amener le jeune cogneur à bon port.

Est-ce que Moffa saura le faire ? Il est encore trop tôt pour le dire. Moffa a dit les bons mots après le combat contre Macias. Il s’est assuré de protéger son boxeur malgré la déception.

Cependant, il a encore beaucoup de travail pour peaufiner la défensive de son athlète. Butler a montré quelques belles esquives vendredi, mais tout s’est écroulé après le premier coup de puissance de son adversaire au cinquième round.

Steven Butler est encore jeune, mais il est déjà à un carrefour de sa carrière. Il doit apporter des changements importants dans son style et son attitude pour la suite des choses. Sinon, on pourrait très bien revoir des défaites comme celles de vendredi au Mexique.