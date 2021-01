The White Tiger: le prix de la liberté

Après son inoubliable Éviction (2014), Ramin Bahrani offre une adaptation du roman d’Aravind Adiga, sorte de cousin éloigné du Pouilleux millionnaire et de Parasite.

Comme Le Pouilleux millionnaire, The White Tiger (littéralement: Le tigre blanc) possède cet humour typiquement indien, fait d’un mélange efficace de naïveté et d’absurde. Comme Parasite, le long métrage décrit la volonté d’un homme de sortir de sa condition de serviteur des riches et puissants. Mais les comparaisons s’arrêtent là, The White Tiger étant une réflexion sur l’asservissement, la société [indienne, en particulier, et son système de castes] et les compromissions morales à effectuer pour être libre.

La première scène ne laisse aucun doute sur ce qui attend le spectateur, alors que Balram Halwai (Adarsh Gourav) se trouve sur la banquette arrière de la voiture conduite par Pinky (Priyanka Chopra Jonas, également productrice), sous l’œil amusé d’Ashok (Rajkummar Rao), son mari. C’est Balram qui racontera alors sa propre histoire, de son enfance prometteuse, mais contrariée, à son métier de chauffeur pour Ashok et Pinky.

Sur ordre de sa grand-mère (Kamlesh Gill), le jeune Balram (Harshit Mahawar) doit cesser de fréquenter l’école pour travailler et ainsi contribuer aux besoins de la famille. Mais notre héros ne peut faire taire son ambition, celle de sortir du poulailler, enclos duquel les poulets peuvent voir qu’ils se dirigent vers l’abattoir, mais dont ils ne s’enfuient pas. Cette métaphore, développée au long des 128 min, sert de fil conducteur à l’histoire de Balram qui veut devenir le «tigre blanc» du titre, animal mythique qui n’apparaît qu’une fois par génération.

Narrée sous forme de lettre au premier ministre chinois de l’époque, The White Tiger se déroule entre 2007 et 2010, période durant laquelle l’Inde se hisse au rang des nations résolument «mondialisées». Le regard de Balram — et donc d’Aravind Adiga, et par le fait même de Ramin Bahrani, également auteur du scénario, l’écrivain étant un ami et un ancien condisciple du cinéaste — est féroce. «L’avenir appartient à l’homme jaune et à l’homme marron», explique l’antihéros auquel il est impossible de ne pas s’attacher.

Ses rapports avec ses «maîtres» sont durs («Détestons-nous nos maîtres derrière une façade d'amour ou les aimons-nous derrière une façade de haine?»), la morale (si tant est qu’on puisse utiliser ce mot) de cette histoire apparaissant alors bien éloignée de la spiritualité de Gandhi, dont la statue figure dans les scènes d’ouverture et de clôture de ce long métrage à ne pas rater.

Note: 4 sur 5

The White Tiger est disponible sur Netflix.