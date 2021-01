Transférer un REER dans un FERR

Question de Micheline

J’ai maintenant 69 ans et je ne retire aucun montant de mon REER. J’attends l’année de mes 71 ans pour transférer mon REER dans un FERR, et décaisser les montants minimums annuels obligatoires. Si j’effectue ce transfert avant mes 71 ans, est-ce que je serais malgré tout obligée de décaisser ces montants ?

Peu importe l’âge auquel vous décidez de convertir votre REER en FERR, vous devrez commencer à décaisser au moins le montant minimum exigible. « Toutefois, aucun retrait minimum du FERR n’est exigible dans l’année civile où le REER est converti en FERR, puisque le solde du FERR au 1er janvier de l’année civile concernée est alors nul », précise Shirley Marquis, associée et directrice principale planification financière et fiscalité au sein du cabinet SFL Gestion de patrimoine Nord-Ouest.

Elle ajoute que la question qu’il faudrait surtout vous poser avant d’effectuer cette conversion concerne votre coût de vie et vos besoins monétaires mensuels ou annuels. Une fois que vous aurez fait cet exercice, il sera alors plus facile d’évaluer quel est le besoin financier additionnel à combler.

C’est pourquoi une planification financière ou une projection de vos revenus à la retraite, incluant une stratégie de décaissement, est fortement recommandée, et ce même si vous êtes déjà à la retraite. Si vous avez un conjoint, faites cet exercice à deux afin de maximiser les possibilités, en ayant recours au fractionnement du revenu par exemple. D’ailleurs, si votre conjoint est plus jeune, on peut utiliser son âge pour le calcul du retrait minimum afin que celui-ci soit moindre.

Par ailleurs, il est possible de ne transformer qu’une partie de votre REER en FERR, par exemple seulement 100 000 $ sur 400 000 $. Cela vous permettrait de couvrir vos besoins immédiats sans trop décaisser.

Enfin, vous pourriez aussi considérer de transformer votre REER en rente viagère. Plus on avance en âge et plus cette option est avantageuse. « Elle aide à se protéger contre un décaissement hâtif ou même un épuisement du capital avant le décès, tout en apportant la paix de l’esprit. En effet, on n’a plus à effectuer de gestion sur ses placements, puisque c’est la compagnie d’assurance qui s’en chargera », ajoute Shirley Marquis. Sachez qu’il existe aussi des plans hybrides combinant revenus viagers et une certaine croissance provenant des marchés.

