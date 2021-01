Une année 2021 sous pression pour les entreprises du Grand Montréal

Les effets de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 continuent de fragiliser les entreprises du Grand Montréal, particulièrement en ce qui concerne leur niveau d’endettement, a indiqué vendredi le coup de sonde de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Plus du quart des entreprises interrogées ont ainsi révélé qu’elles pourraient ne pas survivre à la crise au-delà d’une période allant de trois mois à un an, si jamais les restrictions sanitaires se poursuivent.

Et ce sont les impacts financiers de la pandémie qui inquiètent le plus, alors que plus de 80 % des chefs d’entreprises sondés anticipent le maintien voire l’augmentation de leur niveau d’endettement au cours de la prochaine année, a précisé la Chambre de commerce montréalaise.

Par ailleurs, près de 21,7 % d’entre eux prévoient une baisse d’investissement de leur compagnie, quand le tiers envisage de réduire la superficie des bureaux en 2021.

Pour faire face à ces répercussions, plus de la moitié (57,1 %) des entreprises montréalaises comptent recourir aux mesures d’aide gouvernementale, celle sur la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) étant la plus utilisée par les répondants.

Dans ce contexte sanitaire, une grande majorité des entreprises interrogées (66,8 %) souhaitent également que Québec investisse directement dans la relance sanitaire, quand près de 47 % d’entre elles espèrent éviter une hausse du fardeau fiscal et que 42,8 % veulent voir les programmes d’aide existants repensés ou étendus.

La vaccination contre la COVID-19 a également un rôle clé dans la relance des compagnies montréalaises, alors que la quasi-totalité des répondants (91,7 %) prévoit que leurs employés se feront vacciner.

En dehors des préoccupations relatives à la pandémie, environ 64 % des chefs d’entreprises ont souligné qu’ils souhaitent investir davantage dans l’amélioration de leur productivité et près de 60 % d’entre eux désirent renforcer le développement des talents à l’interne.