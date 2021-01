Amazon a-t-il un œil sur ce terrain à L’Ancienne-Lorette?

Contrairement à Google et Facebook, qui confirment n’avoir aucun projet à L’Ancienne-Lorette, le leader de la vente en ligne Amazon maintient un flou et laisse la porte grande ouverte.

Le mystère plane toujours sur l’identité du géant des hautes technologies qui convoite le gigantesque terrain de la compagnie pharmaceutique Endoceutics.

Joints par Le Journal, des représentants de Google et Facebook ont totalement fermé la porte, contrairement à Amazon.

«Nous n’avons rien à communiquer aujourd’hui concernant L’Ancienne-Lorette», a d’abord répondu par courriel la porte-parole d’Amazon au Canada, Kristin Gable, précisant ensuite que l’entreprise ne commentait jamais «les rumeurs de projets».

Plusieurs indices pointent vers Amazon, qui est en mode expansion. La compagnie du multimilliardaire Jeff Bezos a récemment annoncé des investissements majeurs pour étendre ses tentacules chez nous.

Concentrés

D’ici 2022, ses six installations confirmées jusqu’à présent dans la Belle Province seront toutes situées dans la région montréalaise. Aucune dans l’est du Québec.

Photo courtoisie Gaétan Pageau

Maire de L’Ancienne-Lorette

Questionné spécifiquement par un citoyen sur l’arrivée potentielle d’un entrepôt d’Amazon, lors de la dernière séance du conseil, le maire Gaétan Pageau a répondu par un simple «je ne sais pas», visiblement amusé qu’on tente de lui tirer les vers du nez.

Deux semaines plus tôt, M. Pageau en avait surpris plus d’un en annonçant que l’une des «cinq plus grandes» entreprises technos de la planète — on pense tout de suite aux GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) — avait déposé une offre d’achat pour le terrain de la compagnie du défunt Dr Fernand Labrie.

Habituellement très bavard, le nouveau maire se ferme comme une huître lorsqu’on aborde le sujet avec lui.

«Je ne ferai pas d’autres commentaires. C’est clair, clair, clair. Je ne peux pas vous en dire plus», a-t-il répondu au Journal malgré notre insistance.

«Super confidentiel»

Les autres élus lorettains disent ne pas avoir été mis au courant de l’identité du joueur majeur.

«Les paris sont ouverts», glisse la conseillère Sylvie Falardeau. «Le dossier est super confidentiel», a renchéri le conseiller Charles Guérard.

Il n’a pas été possible de joindre des représentants de Microsoft, qui a déjà un centre de données à Québec, ni ceux de Apple.

Endoceutics a décliné nos demandes d’entrevue.

– Avec la collaboration de Francis Halin

Amazon

«Nous n’avons rien à communiquer aujourd’hui.»

— Une porte-parole d’Amazon

«Une des “cinq plus grandes” entreprises technos de la planète a déposé une offre d’achat pour ce terrain...»

— Le maire de L’Ancienne-Lorette Gaétan Pageau il y a deux semaines.

«Je ne ferai pas d’autres commentaires.»

— Gaétan Pagean la semaine dernière

Discrétion

► Google et Facebook ont nié vouloir acheter un terrain à L’Ancienne-Lorette.