Des tests gratuits pour les voyageurs internationaux

Les voyageurs internationaux qui arrivent à l’aéroport Montréal-Trudeau peuvent avoir accès à un test de dépistage gratuit de la COVID-19.

Comme en Alberta et en Ontario, le dépistage est volontaire et offert à tous les voyageurs en provenance de l’international.

«Ce projet pilote de dépistage et ceux qui sont menés en Alberta et en Ontario feront avancer la surveillance de la COVID-19 au Canada et garantiront la meilleure combinaison de mesures de quarantaine et de dépistage à nos frontières», a ainsi écrit Santé Canada sur Twitter.

Mais ce test de dépistage volontaire n’exempte pas les voyageurs de présenter un test négatif à la COVID-19 avant de monter à bord en direction du Canada et de respecter une quarantaine de 14 jours obligatoire.

Ces tests volontaires seront disponibles 7 jours sur 7 pour les voyageurs internationaux à la clinique de dépistage qui est située au niveau des départs.