Deux générations de champions

Comme on l’a vu dans notre édition d’hier, il est possible pour les boxeurs d’avoir une retraite intéressante et surtout paisible.

On a notamment pris connaissance des succès obtenus par Jean-François Bergeron et Antonin Décarie respectivement comme pompier et vice-président pour une entreprise de promotion de boxe.

Les parcours de Benoit Gaudet, Fathi Missaoui, Baha Laham, Adrian Diaconu et David Cadieux sont aussi dignes de mention. Ils ont trouvé leur voie à l’extérieur du ring.

Le Journal de Montréal poursuit son dossier avec sept autres histoires de boxeurs qui ont accroché leurs gants il y a quelques années.

Lucian Bute et Robert Cléroux ont marqué l’histoire de la boxe québécoise dans des décennies différentes.

Bute, qui a été champion du monde pendant presque cinq ans, a été adopté par les Québécois pour ses performances, mais aussi pour son charisme. Aujourd’hui, il est propriétaire d’immeubles dans l’ouest de Montréal. Il n’a jamais eu de regrets depuis l’annonce de sa retraite, en 2019.

Pour ce qui est de Cléroux, l’homme de 82 ans est encore droit comme un chêne. L’ancien champion canadien des lourds a creusé dans ses vieux souvenirs. À travers ses propos colorés, on se rend compte que la boxe a beaucoup évolué au cours des dernières décennies.

De la passion à l’état pur

Les parcours des autres boxeurs sont fascinants. Ils ont réussi à trouver un boulot qui les passionne, mais aussi qui leur permet de vivre une vie respectable.

Sébastien Gauthier, qui mange de la boxe depuis son adolescence, est demeuré dans le domaine comme entraîneur, mais aussi comme analyste à la télévision et à la radio. Pour sa part, Stéphane « Brutus » Tessier est devenu inspecteur pour la Régie lors des galas de boxe au terme de sa carrière entre les câbles. Un individu respecté par tous les intervenants.

Les prochaines pages vous permettront d’avoir des nouvelles de certains boxeurs qui se sont éloignés des projecteurs pour diverses raisons. Bonne lecture !

Hier

Jean-François Bergeron

Photo d'archives

Fiche : 27-2, 19 K.-O.

27-2, 19 K.-O. Fin de carrière : 2008

2008 Âge : 47 ans

47 ans Occupation : pompier

Benoit Gaudet

Photo d'archives

Fiche : 24-3, 10 K.-O.

24-3, 10 K.-O. Fin de carrière : 2004

2004 Âge : 41 ans

41 ans Occupation : charpentier-menuisier

Fathi Missaoui

Photo d'archives

Fiche : 12-0, 7 K.-O.

12-0, 7 K.-O. Fin de carrière : 2001

2001 Âge : 46 ans

46 ans Occupation : entraîneur de boxe

Antonin Décarie

Photo d'archives

Fiche : 31-2, 10 K.-O.

31-2, 10 K.-O. Fin de carrière : 2010

2010 Âge : 38 ans

38 ans Occupation : président d’InterBox et propriétaire d’un gymnase

Baha Laham

Photo d'archives

Fiche : 12-2-2, 5 K.-O.

12-2-2, 5 K.-O. Fin de carrière : 2014

2014 Âge : 39 ans

39 ans Occupation : gestionnaire de patrimoine

Adrian Diaconu

◆ Champion du monde intérimaire WBC des mi-lourds

Photo d'archives

Fiche : 27-3, 15 K.-O.

27-3, 15 K.-O. Fin de carrière : 2011

2011 Âge : 42 ans

42 ans Occupation : gardien de sécurité et étudiant pour devenir électricien

David Cadieux

Photo d'archives

Fiche : 17-3, 12 K.-O.

17-3, 12 K.-O. Fin de carrière : 2007

2007 Âge : 46 ans

46 ans Occupation : responsable sports et culture de la ville de Shawinigan

Aujourd'hui

Lucian Bute

◆ Champion du monde IBF des super-moyens (2007-2012)

Photo d'archives

Fiche : 32-5, 25 K.-O.

32-5, 25 K.-O. Fin de carrière : 2017

2017 Âge : 40 ans

40 ans Occupation : gestionnaire d’immeubles

Éric Lucas

◆ Champion du monde WBC des super-moyens (2001 à 2003)

Photo d'archives

Fiche : 39-8-3, 15 K.-O.

: 39-8-3, 15 K.-O. Fin de carrière : 2010

2010 Âge : 49 ans

49 ans Occupation : retraité

Sébastien Demers

Photo d'archives

Fiche : 31-6, 11 K.-O.

31-6, 11 K.-O. Fin de carrière : 2013

2013 Âge : 41 ans

41 ans Occupation : manœuvre spécialisé dans une compagnie d’aqueduc

Robert Cléroux

Photo d'archives

Fiche : 47-6-1, 37 K.-O.)

47-6-1, 37 K.-O.) Fin de carrière : 1969

1969 Âge : 82 ans

82 ans Occupation : retraité

Sébastien Gauthier

Photo d'archives

Fiche : 22-5-1, 14 K.-O.

22-5-1, 14 K.-O. Fin de carrière : 2014

2014 Âge : 38 ans

38 ans Occupation : analyste à la télévision et travaille au sein de son entreprise familiale

Michael Gadbois

Photo d'archives

Fiche : 16-1-3, 4 K.-O.

16-1-3, 4 K.-O. Fin de carrière : 2017

2017 Âge : 34 ans

34 ans Occupation : enseignant au primaire

Stéphane « Brutus » Tessier

Photo d'archives

Fiche : 3-30-2, 1 K.-O.

3-30-2, 1 K.-O. Fin de carrière : 2013

2013 Âge : 46 ans

46 ans Occupation : commis d’entrepôt et superviseur pour la Régie des alcools, des courses et des jeux

Retour vers le passé

Photo Pierre-Paul Poulin

Le nom de Robert Cléroux est associé à une génération de boxeurs québécois qui est trop souvent oubliée par les amateurs. Celui qu’on surnommait « le Beu de Chomedey » a bien voulu revenir sur son parcours bien rempli.

Fier papa et gestionnaire

Photo Chantal Poirier

Lorsqu’on regarde la carrière de Lucian Bute, on peut dire qu’elle a frôlé la perfection. L’ancien champion du monde a surtout pu se retirer en bonne santé dans toutes les sphères de sa vie.

