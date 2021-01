Immersion dans trois univers

Faisons un plongeon dans trois univers bien distincts, dont deux sont assez immersifs.

Nous allons voir trois mécaniques de jeu complètement différentes les unes des autres et qui sauront interpeller divers types de joueurs et surtout des compétences différentes.

Dixit Odyssey

Photo courtoisie

3 à 12 joueurs

8 ans +

30 minutes

49,99 $

Voilà un jeu génial pour s’amuser en famille puisque les règles sont simples et que tout le monde prendra plaisir à regarder les jolies cartes du jeu.

Tout le monde a six cartes en sa possession. Au début du tour, un joueur est conteur, il a donc pour mission de choisir l’une des cartes qu’il a en main et de formuler un indice s’y rattachant.

Les autres joueurs vont devoir sélectionner une carte de leur main qui correspond le mieux à l’indice. Le conteur va mélanger sa carte à celles reçues des autres joueurs et les positionner le long du plateau de pointage.

Tous les joueurs, sauf le conteur, vont voter pour la carte qu’ils croient être celle du conteur. Si personne ne trouve la bonne réponse ou si tout le monde découvre la bonne carte, le conteur ne fera pas de point, mais les autres joueurs en feront deux.

Si certains joueurs ont la bonne réponse, mais pas tous, ceux qui ont vu juste vont recevoir trois points, tout comme le conteur.

Enfin, tous les joueurs, sauf le conteur, reçoivent un point pour chaque vote sur leur carte.

La partie se termine dès qu’un joueur atteint un total de 30 points.

La grande qualité de Dixit réside dans le fait que notre cerveau est sollicité pour penser autrement parce que les illustrations offrent de nombreux indices et interprétations possibles.

Il existe de nombreuses extensions afin d’enrichir l’expérience de jeu.

Splendor Marvel

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

10 ans +

30 minutes

59,99 $

Il s’agit d’une réédition de ce populaire jeu sous le thème Marvel qui va certainement interpeller les amateurs du genre, mais aussi les enfants.

Dans Splendor, il faut tout simplement acquérir des cartes qui vont se transformer en ressources pour obtenir plus de cartes.

Concrètement, lors d’un tour de jeu, le joueur a le choix de prendre des jetons de ressources ou de les dépenser afin d’obtenir des cartes. Sur les cartes, on retrouve des ressources qui vont pouvoir être combinées avec les jetons pour des acquisitions futures. On construit donc un moteur qui devient de plus en plus efficace.

Photo courtoisie

Il y a trois niveaux de cartes. Les premières sont peu coûteuses et servent à mettre le moteur en marche. Les secondes comportent des points de faible valeur et, au troisième niveau, on retrouve des cartes plus payantes qui permettent aussi d’obtenir le précieux jeton de temps, une condition essentielle pour l’emporter.

Parce que l’objectif du jeu est d’être le premier joueur à atteindre 16 points en plus d’avoir un jeton temps et au moins une carte de chacune des cinq couleurs proposées dans le jeu.

On retrouve aussi des tuiles bonus qui peuvent vous permettre d’atteindre le total de points nécessaire plus rapidement.

Le thème de Marvel colle très bien au jeu et les illustrations sont très jolies.

On est sur un jeu relativement léger qui ne présentera pas de problème particulier pour les joueurs occasionnels.

Ainsi, pas de retour fréquent dans le livret de règles pour des questions sans réponses.

Unlock Epic Adventures

Photo courtoisie

1 à 6 joueurs

10 ans +

60 minutes

39,99 $

Vous êtes amateurs d’énigmes et de codes à déchiffrer ? Le jeu Unlock est taillé sur mesure pour vous puisqu’il reprend le principe des salles d’évasion.

Chaque boîte renferme trois scénarios, un facile, un modéré et un ardu. Dans le cas de ces Epic Adventures, on retrouve les scénarios « 7e art et décès », « Les 7 épreuves du dragon » et « Mission #07 ». La récurrence du chiffre sept fait référence au fait qu’il s’agit du 7e jeu de la série, qui en compte neuf en plus d’une édition Star Wars.

Pour se lancer dans Unlock, il faut d’abord télécharger l’application qui nous guidera dans le jeu. On déballe ensuite le premier paquet de cartes. Celles-ci sont numérotées et parfois lettrées.

On lit d’abord le synopsis du scénario et, ensuite, on lance l’application où l’on retrouve un chronomètre.

En retournant la carte du synopsis, on retrouve invariablement une première salle où des numéros de carte sont affichés, on recherche celles-ci dans le paquet et on les dispose sur la table.

Photo courtoisie

On retrouve divers types de cartes qui ont chacune leur fonction. Il y a des objets, des machines, des codes et d’autres cartes qui modifieront l’expérience de jeu à leur façon.

Les objets seront de couleur bleue ou rouge et, en combinant un objet bleu avec un objet rouge, on obtiendra un chiffre qui nous donnera une nouvelle carte.

Unlock fait appel à votre capacité de déduction, à votre logique et à votre sens de l’observation parce que des indices, voire des numéros de carte, se cachent sur certaines d’entre elles.

Il faut aussi faire des liens entre les indices qui semblent parfois incongrus pour parvenir à avancer.

Si on se retrouve bloqué, l’application permet d’obtenir des indices, histoire de limiter la frustration. C’est un bon creuse-neurones et une façon intéressante d’intégrer une tablette au jeu sans que la tablette devienne le jeu. Les parents comprendront certainement de quoi on parle.