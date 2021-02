Kane et Kurashev s'occupent des Jackets

La chimie entre les attaquants Patrick Kane et Philipp Kurashev a permis aux Blackhawks de Chicago de vaincre les Blue Jackets de Columbus 3 à 1, dimanche soir, au United Center.

Les deux hockeyeurs ont inscrit un but et fourni une mention d’aide chacun. Il s’agissait du quatrième but de Kane et du troisième de Kurashev depuis le début des hostilités dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

De plus, il s’agissait de la première passe décisive du Suisse dans le circuit Bettman. Celui qui a disputé trois campagnes avec les Remparts de Québec au niveau junior a maintenant amassé quatre points en neuf parties.

L’autre réussite des Blackhawks a été obtenue par Pius Suter, qui a touché la cible aussi souvent que Kane en 2020-2021.

Devant le filet des vainqueurs, Kevin Lankinen a repoussé 32 des 33 tirs de ses rivaux. Il a uniquement été déjoué par Boone Jenner.

En vertu de ce gain, le club de l’Illinois a mis fin à une série d’insuccès de trois rencontres.

Nouveau match, même résultat

Au Wells Fargo Center, les Flyers de Philadelphie ont de nouveau signé un gain en prolongation face aux Islanders de New York. Cette fois, ils l’ont emporté au compte de 4 à 3.

Profitant d’un avantage numérique, Kevin Hayes a tranché le débat en surtemps.

C’est toutefois Joel Farabee qui mérite le titre de joueur du match chez les gagnants, puisqu’il a inscrit trois buts lors du temps réglementaire. Il s’agissait de son premier tour du chapeau en carrière dans la LNH.

James van Riemsdyk a fourni des mentions d’aide sur chacune des trois réussites du jeune homme de 20 ans.

Du côté des Islanders, Nick Leddy, Josh Bailey et Mathew Barzal ont trouvé le moyen de mettre la rondelle dans le fond du filet.