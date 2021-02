Les hôteliers sont encore dans l’inconnu

Alors que les voyageurs devront bientôt passer trois jours à l’hôtel pour faire une quarantaine supervisée, les hôteliers eux attendent toujours de savoir comment ça va se passer.

« Présentement, j’ai l’impression qu’on est à 3500 pieds d’altitude avec le premier ministre [du Canada, Justin Trudeau] et les gens qui l’entourent, mais je pense qu’il va falloir qu’on atterrisse sur une directive claire pour les hôteliers », estime le président du conseil d’administration de l’Association hôtellerie Québec (AHQ), Dany Thibault.

Vendredi, M. Trudeau a annoncé de nouvelles mesures restrictives pour limiter les risques de propagation du coronavirus lors du retour de voyageurs qui ont séjourné à l’étranger.

En plus de passer un test de dépistage à l’aéroport, ils devront bientôt rester au moins trois jours dans un hôtel, pour environ 2000 $, en attendant leur résultat.

Pour le moment, le gouvernement n’a pas indiqué quand ces mesures débuteront.

Cependant, le nouveau ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a laissé entendre que l’obligation pour tous les voyageurs de passer par l’hôtel en rentrant au Canada pourrait entrer en vigueur dès jeudi, lors de son passage à l’émission Rosemary Barton Live à CBC dimanche.

Pour Dany Thibault, il faut absolument que le gouvernement annonce la couleur rapidement.

« Le problème, ce n’est pas le manque de disponibilité, parce que des places ont en a en masse. Mais il y a quand même un protocole à mettre en place pour s’assurer qu’on protège bien nos employés et puis que c’est orchestré de façon optimale et fluide », explique le président du C.A. de l’AHQ.

Ayant actuellement des taux d’occupation très bas allant de 5 à 6 %, les hôteliers vont aussi devoir s’organiser pour rappeler du personnel qui aurait pu être mis à pied.

« Il va falloir qu’on se retourne de bord, mais en deçà de 72 heures, juste pour mettre les procédures en place et rappeler des employés, ça va être difficile. Il faut au moins prévoir trois jours pour qu’on puisse bien s’organiser », pense M. Thibault.

Qui paie la facture ?

Mais ce qui inquiète aussi les hôteliers, c’est le manque d’information entourant le montant de 2000 $ que les voyageurs devront payer pour les trois jours de quarantaine obligatoire à l’hôtel. Les frais doivent couvrir entre autres ceux de l’hôtel, les repas et le test de dépistage.

« Est-ce que c’est le gouvernement qui passe la facture au client et que nous on facture le gouvernement ? Mais si ce n’est pas le cas, si j’ai un client qui n’a pas de sous et qui n’est pas capable de nous payer, on fait quoi ? » s’interroge M. Thibault.