Marcus Semien: les A’s ont perdu leur leader

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs des Athletics d’Oakland n’ont pas sauté de joie en apprenant le départ de Marcus Semien.

La semaine dernière, le joueur d’arrêt-court a paraphé un contrat d’un an avec les Blue Jays de Toronto. Cela mettait fin à une association de six ans entre l’athlète de 30 ans et les A’s.

Le site sportif The Athletic s’est entretenu avec plusieurs ex-coéquipiers de Semien depuis son départ pour la formation canadienne et ils ont sensiblement tous le même discours, soit que les Athletics ont perdu leur leader.

«C’est vraiment nul, a clamé le lanceur Chris Bassitt. Il ne fait aucun doute qu’il était le leader de notre équipe. C’était lui qui prenait les devants pour l’ensemble de nos activités communautaires. C’est évidemment une business, mais perdre quelqu’un comme Marcus, c’est un coup dur.»

De son côté, le joueur d’avant-champ Mark Canha a exposé l’impact qu’a eu Semien sur l’identité du club californien.

«Il a créé notre culture. Nous n’en avions pas lorsque Marcus et moi nous sommes arrivés ici en 2015, s’est-il rappelé. C’était très différent il y a quatre ou cinq ans. Les jeunes joueurs n’avaient pas vraiment le droit de parler. C’était comme ça. Les vétérans contrôlaient le vestiaire d’une certaine façon. Selon moi, cela a changé pour le mieux.»

«Nous sommes beaucoup plus inclusifs maintenant et cela nous permet d’avoir une meilleure cohésion. Marcus a contribué à ça», a ajouté le vétéran de 31 ans.

Voilà des commentaires qui feront assurément plaisir aux dirigeants des Jays, qui cherchent à établir une culture gagnante dans la Ville Reine.