Nostalgie télé: Julie Ringuette fascinée par «Iniminimagimo» et Élyse Marquis

Grande consommatrice de télé quand elle était enfant, la comédienne Julie Ringuette espère toujours obtenir un beau personnage jeunesse à défendre. Normal, car la maman de deux fillettes garde de très beaux souvenirs de ses rencontres au petit écran.

Julie, quelles émissions jeunesse t’ont marquée?

Toute jeune, j’écoutais «Iniminimagimo». C’est ce qui fait que je suis comédienne aujourd’hui. J’ai tellement trippé sur ce show-là. C’était un conte à chaque fois, ils changeaient de personnages et on partait avec la même gang dans leur univers. Je me rappelle de [l'histoire de] “Barbe bleue”; je suis encore traumatisée.

Ça fait partie de tes plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Je pense que oui. Si on remonte avant ça, c’est sûr qu’il y avait «Passe-Partout». Ma mère m’a raconté: «Tu n’avais pas encore conscience de l’horaire et de l’heure, tu ne parlais pas, mais tu allais devant la télé quand c’était l’heure de “Passe-Partout”. Je me virais de bord, je te voyais devant la télé fermée, je l’allumais et “Passe-Partout” commençait.» [...] Je me rappelle avoir écouté «Passe-Partout» assez vieille. Assez pour fermer les stores pour ne pas faire rire de moi par mes amis.

Est-ce qu’il y a un personnage qui t’a influencée?

Plus des acteurs. Joël Legendre dans «Iniminimagimo» m’a marquée. Après, il était dans «Enfanforme». Je le suivais. Toute la gang de «Télé-Pirate» m’a marquée aussi. En fait, toutes les émissions où les acteurs faisaient plusieurs personnages, c’est ce que j’aimais. Élyse Marquis avait aussi joué dans «Chat boume». C’est une femme à qui je me suis beaucoup identifiée.

Y a-t-il un personnage que tu aimerais jouer pour les enfants?

J’ai travaillé à La Ronde pendant des années et je faisais des spectacles pour enfants. J’avais un personnage de sorcière un peu à l’image de Monsieur Craquepoutte: un peu bougon, mais rigolo et que les jeunes adorent. Je suis méconnaissable avec un long nez, des cheveux noirs et une énergie de sorcière que je n’ai pas dans la vie. C’est vraiment un personnage de composition de A à Z. J’en rêve encore: un jour, je vais proposer un show télé avec ma sorcière.

Que penses-tu de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

Il y a une belle offre et je suis contente de ce qui joue, mais je m’ennuie un peu de la créativité et de la folie. On est beaucoup dans l’éducatif et c’est bien; ma fille Sam compte jusqu’à 10 en anglais et ce n’est pas moi qui lui ai montré. [...] Mais à la télé, peut-on juste «flyer» pour les jeunes? Ma fille est beaucoup sur «La Pat’Patrouille»; c’est le fun, mais il n’y a pas une Élise Marquis costumée qui va jouer un âne... On est très rigoureux sur l’éducatif et l’informatif, mais on pourrait aussi juste avoir du fun.

Julie Ringuette coanime avec Fabien Cloutier l’émission spéciale «28 jours ensemble», pour donner le coup d’envoi du Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe, ce dimanche à 21 h, sur les ondes de TVA.