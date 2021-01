Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 31 janvier:

Le père de la mariée

Steve Martin et Diane Keaton tiennent le haut de l’affiche de cette comédie racontant comment un père doit composer, bien malgré lui, avec le fait que sa fille adorée, une jeune adulte, va épouser un homme. Contre son gré, il est entraîné dans les préparatifs du grand jour.

Dimanche, 12h, VRAK.

Caméras espions en terre animale

Pour le début de cette deuxième saison, l’émission se permet de nouvelles infiltrations enrichissantes. On découvre ainsi des choses sur les hippopotames, les renards volants et les éléphants pygmées. On fait également la connaissance de chauve-souris rares habitant aux Philippines.

Dimanche, 13h, Canal D.

Dre Mary: mort sur ordonnance

Pour cette série dramatique anglophone, Caroline Dhavernas enfile le sarrau d’une médecin travaillant entre les murs d’une urgence. Lors du premier épisode, elle est témoin de la tournure désagréable que prend une opération de routine et craint qu’on perce son secret.

Dimanche, 14h, Séries Plus.

Sans rancune

Dans cette émission spéciale consacrée à l’aventure musicale Star Académie, 25 anciens candidats au visage familier sont les cibles de gentilles moqueries de Pier-Luc Funk, Hélène Bourgeois-Leclerc et Pierre-Yves Roy-Desmarais. Pour les taquiner, le trio a concocté des parodies, imaginé des sketchs et préparé des prestations.

Dimanche, 19h, TVA.

Thelma et Louise

Au volant de cette folle aventure sur route, Susan Sarandon et Geena Davis sont deux femmes ayant un besoin criant de prendre l’air, loin de leurs hommes. Ce qui s’annonçait comme une simple balade tournera rapidement en course contre la police. Film de Ridley Scott nommé maintes fois aux Oscars.

Dimanche, 20h, MAX.

28 jours ensemble

Fabien Cloutier et Julie Ringuette sont prêts pour un affrontement noble: vaincre de bien drôles épreuves afin de former la plus imposante équipe en vue du lancement imminent du Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean-Lapointe. Plusieurs vedettes ont accepté de prendre part au jeu.

Dimanche, 21h, TVA.

Contre toute espérance

Drame québécois de Bernard Émond qui braque sa caméra sur Réjeane et Gilles (Guylaine Tremblay et Guy Jodoin), un couple durement éprouvé par la vie. Perte d’emploi, AVC, déménagement et petits boulots; l’existence de cette femme et de son mari a tout perdu de son lustre.

Dimanche, 21h30, Télé-Québec.