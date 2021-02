«Sans rancune» : gentil bien-cuit à «Star Académie»

«Se rappeler de très bons souvenirs... et de moins bons souvenirs de "Star Académie"!».

• À lire aussi: «Star Académie»: Allyson Pétrin et Vincent Julien sont les choix du public

Fidèle au ton habituel de «Sans rancune», l’émission spéciale consacrée aux anciens académiciens, dimanche, à TVA, fut plutôt gentille, mais a beaucoup déridé les principaux intéressés.

Humour et musique attendaient les Marie-Élaine Thibert, Mélissa Bédard, William Deslauriers, Émily Bégin, Suzie Villeneuve, Marc-André Fortin, Étienne Drapeau et autres Olivier Dion, qui se bidonnaient de bon cœur dans les gradins devant les pitreries de Pier-Luc Funk et ses acolytes Hélène Bourgeois Leclerc et Pierre-Yves Roy Desmarais.

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

«Nobodys»

Jamais bien méchant, un Pier-Luc Funk très à l’aise a quand même dégainé quelques gags plus salés dans son numéro d’ouverture.

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

«Star Académie, c’est un peu comme une école de théâtre. Il y en a qui sortent avec des carrières. D’autres, avec des séquelles... », a lancé l’acteur, en signalant que lui-même avait 8 ans en 2003, aux débuts de «Star Ac», et qu’il était alors trop jeune pour apprécier la téléréalité. Ce qui ne l’empêchait pas de dormir avec une taie d’oreiller de Wilfred LeBouthillier (absent dimanche).

«Moi, j’écoutais les "Télétubbies", et mes parents écoutaient les "nobodys"...»

Bons souvenirs

Les étoiles issues de «Star Académie» étaient plusieurs à avoir répondu à l’invitation, même si elles n’y étaient pas toutes. On a eu droit à quelques souvenirs amusants.

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

Comme la fois où Sophie Vaillancourt a confondu des joueurs du Canadien en visite à l’académie de Sainte-Adèle avec des techniciens de la production, quand Serge Lama a fiché un bec sur la bouche de Suzie Villeneuve sur une scène de la Place des Arts, ou quand Ginette Reno a demandé à Olivier Dion et Jean-Marc Couture, en cours de chant, s’ils avaient déjà fait l’amour.

On a même fait boire de la sauce brune à Mélissa Bédard et Marie-Élaine Thibert qui, semble-t-il, avalent toujours le précieux liquide accompagnant le poulet jusqu’à la dernière goutte.

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

Fausses auditions

Dans de rigolotes saynètes, Antoine Vézina a fait passer de (fausses) auditions en vue du nouveau «Star Académie» qui s’amorcera dans deux semaines, et Isabelle Brouillette et Jeff Boudreault ont personnifié des parents trop mordus, bien décidés à faire de leur fille Stéphanie-Thibert (Alice Morel-Michaud) une future académicienne.

Hélène Bourgeois Leclerc s’est costumée en «Manon Delage, experte en ménage», ménagère fictive apparemment outrée du désordre causé par les jeunes talents sous sa garde.

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

Les trois complices de «Sans rancune» ont recréé quelques prestations musicales marquantes de l’histoire de «Star Académie». Mention spéciale à Pier-Luc et Pierre-Yves (avec chevelure carrée blonde et boucles d’oreilles) qui ont recréé le duo Dany Bédar – Marie-Mai sur «Faire la paix avec l’amour».

Autre bon moment : le doublage effectué par Roy-Desmarais sur un passage de Bryan Audet à «Salut Bonjour» en 2012. On aurait pris davantage de ces trouvailles décalées.

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

Chansons-thèmes

Les retrouvailles se sont terminées sur une note réjouissante, alors que les différentes cohortes de «Star Académie» ont interprété un extrait de leur chanson-thème respective («Toi + Moi» en 2012, «1000 cœurs debout» en 2009, «L’Étoile d’Amérique» en 2005, «Un nouveau jour va se lever» en 2004, «Et c’est pas fini» en 2003).

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

Seul bémol : on aurait voulu voir les noms des chanteurs à l’écran. Car certains ex-académiciens ont bien changé en 15 ans, et des téléspectateurs à la mémoire courte avaient peut-être oublié quelques visages évoluant moins sous les projecteurs aujourd’hui. Mais le plaisir contagieux de nos anciennes découvertes chouchous, de renouer avec leur ancienne pièce de ralliement, constituait un pur bonheur.

«Sans rancune», mercredi, à 20 h, à TVA. La nouvelle saison de «Star Académie» commencera le dimanche 14 février.