Une épouse peut-elle avoir un ami?

J’aimerais avoir votre avis sur quelque chose qui me dérange dans mon couple, même si je tente de m’en accommoder. J’ai 54 ans et ma femme 51. Depuis un certain temps, elle s’est fait un ami masculin et m’en a informé.

Elle me dit que cette amitié lui fait du bien et que ça lui permet d’échanger avec un autre homme que moi. Elle affirme qu’après 26 ans de vie commune, elle apprécie entendre une autre optique masculine que la mienne pour apprivoiser le genre humain.

Je suis en faveur de cette relation, mais je me demande quand même si ça peut vraiment exister une amitié entre un homme et une femme sans aucune attirance physique ? D’autant moins qu’il lui arrive de me dire qu’elle le trouve mignon et qu’un certain flirt me semble parfois percer dans leurs échanges.

Un autre élément concourt à mon questionnement, il nous arrive d’épicer nos jeux amoureux en fantasmant sur certaines situations qui pourraient se passer entre elle et lui, ou encore en trio.

Je suis heureux pour elle, mais je me demande si je devrais m’inquiéter pour notre couple, même si on s’aime vraiment et que je ne veux pas la brimer dans cette amitié ?

Un bon gars

Pour moi une chose est claire : l’amitié entre un homme et une femme, sans connotation sexuelle, ça existe vraiment. Mais je doute que ce que vit votre femme avec ce monsieur soit de cette nature puisque deux éléments de votre texte me posent question :

Un flirt, ça n’entre pas dans la catégorie des choses normales entre un homme et une femme qui se fréquentent amicalement. Pas plus que le fait de vous voir fantasmer sur l’éventuelle présence de ce monsieur dans votre intimité. Il y aurait intérêt à vous pencher sérieusement sur l’état de votre relation de couple qui me semble dans une phase problématique, donc propice à semer le doute.