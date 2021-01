Une étape franchie de plus pour Alexander Ovechkin

L’attaquant Alexander Ovechkin n’a pas tardé à reprendre ses bonnes habitudes sur la glace, samedi, après avoir raté quatre matchs afin de suivre le protocole de la COVID-19.

Auteur du but décisif dans un gain de 4 à 3 en prolongation contre les Bruins de Boston, la vedette des Capitals de Washington a du même coup rejoint un ancien de l’équipe de la capitale américaine, Mike Gartner, au septième rang de l’histoire des francs-tireurs de la Ligue nationale de hockey. Pour «Ovi», qui revendique 708 filets en saison régulière en carrière, il s’agit d’un bel honneur d’entendre son nom dans la même phrase que l’ex-joueur qui était reconnu pour sa constance au fil des années.

«Évidemment, c’est une vedette, une légende, ici et dans tout le circuit. C’est agréable de l’avoir égalé et il y a certes un long chemin encore à parcourir», a déclaré au site NHL.com Ovechkin.

Ce dernier a fait scintiller la lumière rouge pour la deuxième fois de la campagne et est désormais aux trousses de Phil Esposito, sixième avec 717 buts à vie. Peu importe s’il dépassera ou non le meneur, Wayne Gretzky (894), il reste qu’on ne peut rien enlever à ses accomplissements et à la grandeur de son parcours.

«Il a eu une carrière incroyable, a affirmé l’instructeur-chef des Capitals, Peter Laviolette. C’est sa façon de tirer au but qui fait foi de tout. Son but en prolongation [samedi] en est le parfait exemple. Il peut profiter du rythme et se laisser glisser. Ce n’était pas un de ses gros lancers sur réception; il avait déjà de la vitesse. Il a simplement dégainé. C’est ce qu’il a fait toute sa carrière.»

«J’ai pu le voir à l’œuvre souvent ailleurs et c’est bien de maintenant faire partie de cela», a ajouté l’entraîneur qui a souvent dirigé contre Ovechkin, notamment avec les Flyers de Philadelphie.

Retour attendu

Malgré les mésaventures du numéro 8 et de ses compatriotes Ilya Samsonov, Dmitry Orlov et Evgeny Kuznetsov, les Capitals ont tenu bon, eux qui présentent une fiche éloquente de 6-0-3. Installés au sommet de la section Est, ils ont plusieurs raisons d’être optimistes, surtout si leur capitaine ne dérougit pas.

«D’abord et avant tout, c’est super de le revoir et nous savons tous ce qu’il peut faire. Dans de telles situations, il peut changer le match à lui seul. Nous l’avons vu encore une fois. Il aime se lever dans un tel contexte», a précisé le vétéran Nicklas Backstrom.