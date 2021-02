Une mère s’inquiète pour sa fille disparue

Une mère attristée d’être sans nouvelles de sa fille disparue depuis maintenant un mois s’inquiète pour sa sécurité et pour ceux qui pourraient croiser sa route puisque sans sa médication, elle peut être « un véritable danger ».

« Ça peut être dangereux pour les gens qui lui parlent, on ne peut jamais prédire ses réactions », lance Andréanne Robillard, mère de Mélanie Robillard.

Sa fille, qui réside à Rivière-Rouge, dans les Laurentides, y a été vue pour la dernière fois le 1er janvier. La femme de 38 ans vit avec un trouble de schizophrénie et ses comportements sont imprévisibles, selon ses proches.

« On s’inquiète pour sa sécurité, mais aussi pour celle des autres. Elle peut être super gentille ou, à l’inverse, avoir des sautes d’humeur. Si quelqu’un la croise, il doit appeler la police immédiatement », explique Emanuelle Robillard, sa sœur cadette.

Mélanie Robillard a reçu un diagnostic de schizophrénie à l’âge de 18 ans.

« L’événement qui a tout fait basculer, c’est quand elle s’est levée un matin et qu’elle a essayé de tuer son frère de deux ans son aîné avec un couteau à steak », raconte sa mère.

En 2005, elle avait fait face à des accusations de voies de fait et d’agression armée pour ce geste, avant d’être déclarée non criminellement responsable.

Un dernier espoir

Ses proches se font un sang d’encre pour elle d’autant plus que sa médicamentation pour son trouble de santé mentale, qu’elle prend sous forme d’injection une fois par mois, arrivait à échéance dimanche.

« On lance un dernier appel. Je veux la retrouver vivante pour qu’on puisse en prendre bien soin à l’hôpital, laisse tomber la mère avec la gorge nouée. C’est ma fille malgré tout. »

« Les policiers ont érigé un poste de commandement, fouillé tous les recoins, les cabanons, cogné aux portes des voisins. De ne pas savoir ce qui s’est passé avec ma sœur, c’est ce qui me hante le plus. On n’est jamais prêt à vivre ça », confie Emanuelle Robillard, qui tente de garder espoir.

Mélanie Robillard mesure 1,68 m (5 pi 5 po), pèse 95 kg (210 lb), a les cheveux bruns et les yeux bleus.