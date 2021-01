Une tempête de neige attendue mardi sur toute la province

Une tempête de neige en provenance de la côte est américaine devrait atteindre le Québec mardi, entraînant des accumulations qui pourront dépasser les 30 centimètres par endroits.

La neige devrait atteindre le sud et le centre de la province au courant de la journée de mardi et persister jusqu’en soirée, a indiqué un bulletin météorologique spécial d’Environnement Canada.

Des accumulations entre 10 et 20 cm seront alors à prévoir dans les régions de Montréal et de la Capitale-Nationale, ainsi qu’en Mauricie, en Estrie et en Beauce.

La neige se dirigera par la suite vers l’est du territoire, où des quantités plus importantes sont attendues et se prolongeront jusqu’à mercredi. Plus de 30 cm seront attendus dans certains secteurs alors que de la poudrerie et des vents forts feront rage.

«La trajectoire de cette dépression côtière demeure encore incertaine. Les quantités de neige à recevoir varieront en fonction de cette trajectoire», a tenu à préciser Environnement Canada.

La dépression va traverser l’est des États-Unis dimanche et touchera notamment la capitale américaine, qui devrait recevoir entre 10 et 15 cm de neige pour la première fois depuis une dizaine d’années.

Plus proche de la frontière canadienne, la ville de Chicago devrait être sous une trentaine de centimètres de neige en soirée.