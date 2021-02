Andy Reid encense Laurent Duvernay-Tardif

L’entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City Andy Reid a eu de bons mots pour le Québécois Laurent Duvernay-Tardif, qui a décidé de faire l’impasse sur la saison de la NFL pour participer aux efforts dans la lutte à la pandémie de COVID-19 au Québec.

Le joueur de ligne offensive a notamment fait les manchettes lorsqu’il a annoncé qu’il allait prêter main-forte dans un CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu, quelques semaines après avoir remporté le Super Bowl.

Souhaitant poursuivre son travail, il a toutefois déterminé qu’il ne pouvait jouer et soigner les gens en même temps puisqu’il ne voulait pas devenir un vecteur de transmission.

«Quel bel exemple, a lancé Reid, lundi, lors d’une vidéoconférence. Nous savons tous que Larry sera un docteur. C’était son but quand il est arrivé ici. Il adore le football, mais il voulait aller de l’avant avec [la médecine]. Et il l’a fait. Il a dû prendre une décision très importante, et il l’a fait pour une grande cause. Qui peut s’opposer à ça? C’est pour aider à sauver des vies. Ce n’était pas un geste égoïste de sa part, c’était pour aider les autres. On voit ça chez les docteurs. Ils donnent, ils se soucient des autres. C’est ce que Larry a fait.»

«LTD» possède un contrat valide jusqu’à la fin de la saison 2022. Il a d’ailleurs déjà indiqué qu’il souhaitait revenir au jeu pour amorcer la prochaine campagne.