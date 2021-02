Auston Matthews et les Leafs ont encore beaucoup à offrir

Installés au sommet de la section Nord, les Maple Leafs de Toronto ont lancé un message à quelques équipes ces derniers jours et malgré les récents succès, certains de leurs joueurs en veulent encore davantage.

Avec une fiche de 7-2-1 bonne pour 15 points, la troupe de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe a le vent dans les voiles. Elle revient d’ailleurs de l’Alberta, où elle a récolté sept points sur une possibilité de huit contre les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary. L’une des raisons de cette période fructueuse a pour nom Auston Matthews, qui a enfilé l’aiguille lors de chacun de ses cinq derniers affrontements.

Aussi, les Canucks de Vancouver n’ont qu’à bien se tenir, eux qui visiteront les Leafs pour trois parties consécutives à compter de jeudi. Effectivement, l’attaquant est pour le moins affamé et la chimie avec ses partenaires de trio du moment, Zach Hyman et Mitch Marner, semble au beau fixe.

«J’aimerais voir notre ligne plus constante. [...] Parfois, on dirait que nous avons quelques éclairs de génie et à d’autres occasions, nous sommes vraiment solides en passant beaucoup de temps en zone adverse, a commenté Matthews par le biais de propos rapportés par le quotidien "Toronto Sun". Nous voulons demeurer constants tout au long des 60 minutes et appliquer sans cesse de la pression sur l’autre équipe. Collectivement, on veut jouer en territoire offensif le plus possible.»

Menace de tous les instants

Jusqu’ici, Marner domine les siens avec 14 points, mais John Tavares et Matthews n’ont rien à lui envier avec une dizaine chacun. Dans le cas de celui-ci, il demeure menaçant, peu importe la situation de jeu. Il compte sept points à forces égales depuis le début de la campagne, tandis qu’il a décoché 39 tirs au total.

D’ailleurs, le jeune joueur de 23 ans n’a jamais lancé moins de deux fois dans un match et hormis une rencontre, il a toujours passé au moins 20 minutes sur la glace. Et la pause de cinq jours entre les duels de samedi passé et de jeudi devrait permettre à tous de reprendre leur souffle.

«Ce fut en quelque sorte un départ-canon pour cette saison. Donc, c’est très bien de refaire le plein d’énergie et de se regrouper en tant qu’équipe», a ajouté le numéro 34.

«Je pense que ce fut très positif dans ces 10 premiers matchs, sachant où nous sommes placés au classement, avait-il également souligné au site NHL.com le weekend dernier. Il y a plusieurs trucs qu’on peut mieux faire. Je ne crois pas qu’on ait encore offert notre meilleur hockey. C’est encourageant de savoir qu’on pourra progresser à mesure que le calendrier avancera. Par contre, on est déjà capable de gagner et de récolter des points.»