Comment aider ma fille trop fragile?

Ma fille unique traverse une bien mauvaise période de vie. Elle était en couple depuis trois ans, et pour une fois, ça semblait devoir durer. Cette enfant collectionne les relations depuis qu’elle est en âge de fréquenter les garçons. Chaque fois, ça se solde par un échec. Le gars ne peut plus, ou ne veut plus endurer ses sautes d’humeur. Les descentes aux enfers subséquentes me chagrinent et m’obligent à me consacrer à son service jusqu’à sa prochaine rencontre.

Je sais que ma fille n’est pas une personne facile à supporter. Moi qui l’ai élevée seule, elle m’a donné beaucoup de fil à retordre. Je m’étais séparée de son père atteint d’un problème de santé mentale. Il a fini par se suicider. J’ai passé ensuite ma vie à jouer les deux rôles auprès d’elle et ce fut lourd.

Elle ne me l’a jamais dit, mais je pense que dans son for intérieur, elle me tient responsable de sa fragilité. C’est vrai que je n’ai pas toujours été à la hauteur, mais je ne peux quand même porter tout le poids des responsabilités de tout le monde. Moi aussi j’aurais besoin d’une épaule réconfortante. Comment faire pour qu’elle comprenne ça et l’aider en même temps ?

Mère un jour mère toujours

Je conçois qu’une mère se sente obligée d’aider sa fille, mais quand cette dernière dépasse les bornes, il faut fermer la valve du don à l’infini. À force de tout faire pour quelqu’un, on finit par trop faire, au point de l’empêcher de déployer les ailes nécessaires pour apprendre à se construire par elle-même.

Votre fille a besoin de prendre ses responsabilités, mais vous devez aussi les lui laisser au lieu de toujours vous précipiter à son chevet. Vu le peu que vous me décrivez de son caractère, a-t-elle déjà envisagé de faire évaluer sa santé mentale ? Il se peut que ce soit à l’origine de ses difficultés relationnelles.