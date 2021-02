Un coussin financier garanti pour les imprévus : voici comment s’en faire un!

En collaboration avec

Un coussin financier est bien plus qu’un fonds d’urgence. Pour en obtenir un, on utilise une technique d’épargne progressive qui vise à faire face aux imprévus que la vie réserve parfois (comment oublier 2020!).

À bien y penser, cela ressemble à un véritable coussin : le coussin financier sert à absorber les soubresauts comme ceux causés par la pandémie, crée un sentiment de sécurité devant l’inconnu et assure un confort supplémentaire lors de nouvelles heureuses comme l’arrivée d’un enfant.

Cette somme est un investissement à l’abri des dépenses impulsives. En cas de besoin, vous pouvez l’encaisser rapidement, ce qui vous évite de recourir à des services de prêt ou de crédit.



Épargner, c’est important. Mais comment y arriver?

Un bon coussin financier se constitue d’abord à partir d’un budget réaliste, dans lequel un certain montant est destiné à l’épargne. Par des versements réguliers dans un produit d’épargne, aussi modestes soient-ils, ce coussin s’amplifie.

Avec un partenaire fiable comme Épargne Placements Québec, vos placements sont 100 % garantis par le gouvernement du Québec. Ainsi, votre capital (le montant investi dans le produit d’épargne) et le rendement (les intérêts) sont bien à l’abri des incertitudes du marché.

Épargne Placements Québec : une solution accessible et sécurisante

Pour vous aider à constituer un coussin financier plus facilement, Épargne Placements Québec vous propose l’ouverture d’un compte et l’achat de produits d’épargne en ligne.

Vous pouvez même ajouter Épargne Placements Québec à vos factures en ligne chez votre institution financière ou utiliser son application mobile conviviale. De quoi conserver de bonnes habitudes d’épargne.

De plus, le Plan Épargne Périodique d’Épargne Placements Québec vous permet de mettre de l’argent de côté sans y penser, à partir de versements de seulement 10 $ faits à la fréquence de votre choix (hebdomadaire, toutes les deux semaines ou mensuelle).

Les cotisations à votre coussin financier, soit les virements vers votre produit d’épargne, s’effectuent ainsi simplement et régulièrement.

Un coussin maintenant pour plus tard

Épargne Placements Québec est fier de soutenir et de protéger la sécurité financière des Québécoises et des Québécois. Pendant que vous profitez d’un capital garanti, votre épargne contribue au développement du Québec. En somme, vous faites d’une pierre deux coups!

Les produits à terme1 ou à indice boursier, sont des solutions d’épargne offertes sans frais de gestion ou d’administration. Quant aux produits encaissables en tout temps, aussi proposés sans frais, ils sont remboursables à tout moment, sans pénalité.

Il est donc possible d’y recourir facilement lorsque le besoin se présente.



Êtes-vous admissible aux bénéfices garantis d’Épargne Placements Québec?

Si vous habitez au Québec, vous y êtes admissible.

Dès lors, vous pouvez acheter les produits d’Épargne Placements Québec dans un compte Épargne Placements, un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV).

Pour plus de détails sur la création d’un coussin financier confortable, sur le capital 100 % garanti par le gouvernement du Québec et sur la façon dont Épargne Placements Québec soutient et protège la sécurité financière des Québécoises et des Québécois, visitez le epq.gouv.qc.ca.

[1] Boni de 1 % la première année pour les nouveaux fonds REER, FERR, CRI et FRV investis en obligations, terme de 3 ans et plus. Certaines modalités peuvent être modifiées sans préavis.