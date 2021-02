COVID-19 : aucun souci pour le Rocket

L’entraînement de dimanche du Rocket de Laval au Centre Bell a été annulé par mesure préventive. L’instructeur-chef Joël Bouchard est revenu lundi sur la situation, qui n’affecte en rien sa formation selon ses dires.

• À lire aussi: Le Rocket annule une séance d'entraînement

• À lire aussi: LAH : une convention, mais pas de calendrier

La personne à l’origine de cette annulation est l’attaquant du Canadien de Montréal Josh Anderson, qui a quitté l’édifice lors du match de samedi en raison de symptômes grippaux.

«Marc Bergevin a été assez clair, hier [dimanche] en soirée, en disant que nous avions un test positif, mais qu’il s’agissait d’un faux-positif. [...] Ceci étant dit, nous ne prendrons jamais de chance et nous avons préféré être prudents», a confirmé Bouchard en visioconférence.

Impossible toutefois qu’une possible infection puisse toucher les joueurs du club-école, qui ont établi leurs quartiers généraux et leurs vestiaires dans le restaurant Mythik, situé au niveau de la patinoire du Centre Bell.

«Vous devez comprendre que le Canadien de Montréal et nous sommes dans deux zones complètement différentes. Il n’y a pas de rencontres, nous ne partageons pas les mêmes infrastructures. C’est comme si nous étions dans deux pays différents», a poursuivi le pilote de 47 ans dont les troupes avaient droit à une journée de congé lundi.

Le calendrier des équipes canadiennes n’a pas encore été diffusé par la Ligue américaine de hockey et le club lavallois poursuit son camp d’entraînement, qui s’est amorcé le 22 janvier. Bouchard est satisfait de ce qu’il voit pour l’instant, surtout qu’il compte sur plusieurs nouveaux visages.

«Je suis très heureux de l’engagement. C’est le moment d’être tous sur la même longueur d’onde, a affirmé l’ancien joueur. Mon message pour les jeunes gars est de poser des questions. [...] Posez des questions pour ne pas être sur les talons ou sur les genoux sur la glace, et pour tenir le coup. Pour les vétérans, aidez les jeunes et poussez-les à devenir meilleurs.»

Impressionné par Caufield

Appelé à réagir au superbe week-end de l’espoir Cole Caufield, qui a obtenu sept points en deux matchs avec les Badgers de l’Université Wisconsin, Bouchard croit que son développement est excitant, presque unique en son genre.

«Quand le Canadien a-t-il investi dans un joueur comme ça? Un gars qui a un talent certain pour marquer des buts? Oui, il est un peu plus petit [5 pi et 7 po]. Oui, il n’est pas parfait, mais au nombre de buts qu’il a marqués, s’il avait été à 6 pi et 2 po ou 6 pi et 3 po, il ne serait pas parti où il est parti», a indiqué l’entraîneur du Rocket à propos de celui qui a été repêché au 15e rang par le Tricolore en 2019.

«C’est positif pour l’organisation, parce que ce joueur-là est différent. Il est différent parce qu’il marque des buts», a poursuivi Bouchard, estimant que Caufield devra s’améliorer «sur 200 pieds» sans perde sa touche magique de franc-tireur.

«Encore une fois, c’est un jeune joueur et nous n’avons pas de boule de cristal», a-t-il conclu.