COVID-19 : les Golden Knights sortent la tête de l’eau

Les Golden Knights de Vegas n’ont obtenu aucun résultat positif à la COVID-19 au cours des quatre dernières journées, de sorte que leur prochaine rencontre prévue vendredi face aux Kings de Los Angeles devrait avoir lieu.

C’est du moins ce qu’a avancé le directeur général Kelly McCrimmon, lundi.

«Nous sommes heureux de dire que les personnes [qui ont été déclarées positives] sont toutes en bonne santé et se portent bien. Nous avons maintenant eu quatre jours de tests négatifs, ce qui est encourageant. Nous espérons continuer cette semaine comme prévu avec des matchs contre Los Angeles ce week-end», a indiqué le DG par le biais du compte Twitter de l'équipe.

Dans cette optique, des séances d’entraînement auront lieu mercredi et jeudi.

Quatre membres de l’organisation, soit trois entraîneurs et Alex Pietrangelo, ont dû se placer en isolement et suivre le protocole lié à la COVID-19, la semaine dernière.

Conséquemment, trois parties des Golden Knights ont dû être reportées, forçant le circuit Bettman à modifier son horaire. Au total, six rencontres – quatre pour les Knights et les Sharks de San Jose, deux pour les Blues de St. Louis et les Ducks d’Anaheim – ont été déplacées.