Dégringolade de la santé mentale des jeunes femmes depuis 10 ans

Dans un nouveau rapport publié lundi par Statistiques Canada, une donnée suscite l’inquiétude plus que les autres : la santé mentale des jeunes de 15 à 30 ans, particulièrement celle des jeunes femmes, est en déclin constant depuis un peu plus de dix ans.

En 2007-2008, le taux de jeunes dans cette tranche d’âge qui disaient avoir une «excellente ou très bonne santé mentale» atteignait 77,4 % pour les deux sexes. En 2019, ce taux a chuté à 60,2 %. L’organisme fédéral a remarqué une baisse constante et soutenue entre ces deux périodes.

Au cours de la dernière décennie, la différence entre les sexes a pris une ampleur de plus en plus importante.

La dynamique générale est fortement tirée par le bas, surtout en raison d’une détérioration importante de l’état d’esprit des jeunes femmes. En effet, après avoir atteint un sommet de 76,7 % en 2007-2008, les jeunes femmes de 15 à 30 ans n’étaient plus que 54 % à qualifier leur santé mentale d’«excellente ou très bonne» en 2019.

Auparavant, la différence entre les sexes sur cette question était minime. En 2003, par exemple, les jeunes hommes décrivaient positivement leur santé mentale à 76,5 %, et les jeunes femmes, à 76 %.

Mais au cours des 10 dernières années, un fossé s’est creusé entre les sexes, si bien qu’en 2019, les hommes ont répondu de manière positive à 66 %, et les femmes, à 54 %. La différence, à l’époque insignifiante, s’est transformée en écueil de 12 %.

Ces chiffres révèlent une dégradation de la santé mentale qui précède l’arrivée de la pandémie de COVID-19.

S’il est difficile de savoir à quel point les impacts de la pandémie sur la santé mentale sont durables, il reste que les données annoncées par Statistiques Canada sont fort inquiétantes.

En effet, une enquête menée du 19 mars au 3 avril 2020, soit au tout début de l’imposition des mesures sanitaires un peu partout au pays, 48,7 % des jeunes hommes ont déclaré avoir une «excellente ou très bonne» santé mentale, contre un infime 32,4 % pour les jeunes femmes. Ces données n’avaient pas changé trois mois plus tard.

Notons qu’entre 2003 et 2013-2014, les hommes et femmes entre 15 et 30 ans étaient les plus nombreux à décrire leur santé mentale comme étant «excellente ou très bonne». En raison de la chute de la santé mentale chez les jeunes, ceux-ci ont été dépassés par les 31 à 46 ans en 2015-2016 d’abord, puis de manière convaincante par les 47 ans et plus dès 2017-2018.

Pour la première fois depuis au moins 2003, le groupe des 47 ans et plus est le plus nombreux à décrire de manière positive leur santé mentale.

Obésité en hausse chez les jeunes

Par ailleurs, les chiffres de Statistiques Canada révèlent que le taux d’obésité a légèrement augmenté chez les jeunes depuis 2001, passant de 9,6 % à 11,8 % en 2019 chez les jeunes hommes, et de 7 % à 11,7 % chez les jeunes femmes pour la même période.