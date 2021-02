JL Leclerc à la conquête du Canada

La famille Leclerc n’est plus le seul capitaine à la tête de la PME québécoise JL Leclerc. Avec Desjardins Capital comme copilote, la direction souhaite maintenant sortir du Québec et partir à la conquête du marché canadien.

« Dans notre plan d’affaires, on veut attaquer les marchés à l’extérieur du Québec autant avec nos produits qu’avec notre division carrosserie », a indiqué au Journal le PDG de l’entreprise, Jérôme Leclerc, misant sur une expansion pancanadienne et, après, nord-américaine.

JL Leclerc, c’est une compagnie de Lotbinière spécialisée dans la conception, la fabrication et l’assemblage de pièces et de produits mécanosoudés dédiés aux industries de l’énergie et du transport. C’est la deuxième fois qu’elle accueille des actionnaires en 32 ans d’histoire.

Ses clients sont notamment Prévost Car, Nova Bus, Hydro-Québec et Bell, pour ne nommer qu’eux. Desjardins Capital agira comme actionnaire minoritaire. Le montant de l’investissement n’a pas été dévoilé.

« On fait, entre autres, des poteaux en acier pour les lignes à haute tension d’Hydro-Québec. Cela demande un soudage parfait qui est inspecté à plusieurs reprises durant le processus de fabrication pour être certain que le produit va durer plusieurs années », donne en exemple le PDG.

Pour le secteur du transport, JL Leclerc fabrique notamment des systèmes de réservoirs, des structures ou des pièces spécifiques.

Plusieurs projets

Pour appuyer ses visées pancanadiennes, la direction dit avoir plusieurs projets d’envergure en analyse, notamment d’agrandissement et de robotisation.

Elle n’écarte pas non plus la possibilité d’ouvrir de nouvelles usines, et une acquisition pourrait également être réalisée.

Fondée par Michel, Gilles et Jean Leclerc, l’entreprise de 140 salariés et cinq usines est aujourd’hui dirigée par une deuxième génération de Leclerc, Jérôme et sa sœur Julie, qui, elle, occupe le poste de vice-présidente.

Comme plusieurs autres entreprises d’ici, JL Leclerc a dû ralentir sa cadence durant deux mois en 2020 en raison des impacts de la pandémie. L’entreprise est aujourd’hui parvenue à rattraper ses retards.

« Notre carnet de commandes est plein. La croissance des ventes représente environ 10 % par année », a avancé M. Leclerc, qui est même à la recherche de nouveaux employés pour répondre à la forte demande.

En 2020, l’entreprise a dû dénicher une dizaine de travailleurs étrangers afin de pourvoir des postes de soudeurs, machinistes, mécaniciens et peintres. C’est du côté de la Tunisie que la direction a fait le plein de talents.

Autre division

Depuis 2015, JL Leclerc a aussi une division de fabrication de carrosseries utilitaires et de remorques spécialisées. Cette branche d’affaires, qui a nécessité des investissements de 3 millions en deux ans, représente maintenant environ 20 % du chiffre d’affaires de l’organisation.

« On fait différents véhicules pour les villes ou Hydro-Québec. [...] On fait l’habillage et l’aménagement, par exemple, la partie à l’arrière pour la carrosserie de services », a souligné M. Leclerc.

Du côté de Desjardins Capital, la cheffe de l’exploitation, Marie-Hélène Nolet, dit croire « au plan de croissance de ce fleuron de Chaudière-Appalaches ». Elle ajoute que cet investissement est pour du « long terme ».

En 2020, en raison de la pandémie, Desjardins Capital a ralenti ses investissements dans les entreprises d’ici. « En 2021, nous allons être extrêmement actifs dans le marché », promet Mme Nolet. Au 30 juin, l’actif sous gestion de son organisation s’élevait à 2,4 milliards $.

JL Leclerc