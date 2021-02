Johnny Gaudreau propulsé par son jeu défensif

Pour l’entraîneur-chef des Flames de Calgary Geoff Ward, les succès de l’attaquant Johnny Gaudreau sont dus à deux raisons: son jeu défensif et l'avantage numérique.

Après une saison en deçà de ses standards en 2019-2020, Gaudreau a repris du poil de la bête depuis le début de la campagne. Il avait cumulé cinq buts et neuf points en sept parties avant le duel de lundi contre les Jets de Winnipeg.

Lorsque questionné à propos de cette résurgence, Ward a avancé que le jeu défensif sans faille du joueur de centre permettait à son trio d'être plus souvent en possession de la rondelle, et d’ainsi tenter plus de jeux.

«Son jeu a été bon, ce que fait [son trio] dans la zone défensive la plupart des soirs, nous n’avons jamais été déçus après un match, a dit Ward en vidéoconférence, lundi après-midi. Ce qu’ils font dans la zone défensive et la zone neutre loin de la rondelle leur permet de la récupérer assez rapidement et cela leur permet de jouer davantage avec la rondelle.»

«Je crois que présentement, il joue de la bonne façon et il s’attarde vraiment aux détails de son jeu défensif, a quant à lui fait valoir Dillon Dube. J'ai eu le plaisir d'être sur le banc et de le regarder beaucoup, et vous prenez beaucoup de notes en le regardant, car il est l'un des gars les plus offensifs de la ligue.

Efficace

Si Gaudreau joue bien à cinq contre cinq, il ne fait aucun doute qu’il est également en confiance lorsqu’il est sur la glace en avantage numérique. Il a jusqu’ici totalisé trois buts et six points avec au moins un homme en plus. Le principal intéressé estime d’ailleurs que cet aspect du jeu est l’un des principaux facteurs de ses succès.

Ainsi, avec ces deux éléments, Ward croit qu’il est tout à fait naturel que son joueur-vedette soit au sommet de son art.

«Avec ces deux éléments, je pense qu’il a pu trouver le rythme qu’il a présentement, a expliqué Ward. Nous sommes très satisfaits du jeu de ce trio, et du sien, particulièrement. Il est bon depuis le premier jour.»