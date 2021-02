Kristopher Letang est blessé

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang ratera le match de lundi soir contre les Rangers de New York, a indiqué son instructeur-chef Mike Sullivan après l’entraînement matinal.

Le Québécois est aux prises avec une blessure au bas du corps l’ayant empêché de terminer la partie de samedi face aux Blueshirts. Durant une infériorité numérique en première période. Il a bataillé le long de la rampe avec Adam Fox et a semblé s’étirer un muscle. Le cas du numéro 58 est évalué quotidiennement.

Letang a inscrit trois mentions d’aide en neuf duels cette saison.

Les «Pens» sont plutôt mal en point à la ligne bleue. Brian Dumoulin, Marcus Pettersson, Mike Matheson et Juuso Riikola sont à l’écart, de sorte que l’organisation a embauché Yannick Weber la semaine passée. De plus, les ennuis de Letang ont permis à Pierre-Olivier Joseph de totaliser plus de 25 minutes sur la glace du Madison Square Garden, samedi.