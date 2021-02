La fin des appels de l'ex-pilote des stars

La cour d’appel du Québec a mis un terme ce matin aux demandes d'appel de l'ex-pilote des stars, qui est en cavale depuis le 17 décembre dernier et qui figure maintenant sur la liste des 10 criminels les plus recherchés au Québec.

Normand Dubé a été condamné à neuf ans de détention en septembre 2019 pour avoir commandé des incendies criminels visant des fonctionnaires avec qui il était en désaccord. Il avait précédemment écopé d'une peine concurrente de sept ans de prison en décembre 2018 pour avoir saboté des lignes à haute tension d’Hydro-Québec.

L’homme de 59 ans, qui avait fait appel des deux verdicts de culpabilité, avait cependant été libéré provisoirement sous des conditions sévères dans l'attente de l'audition de l'affaire devant la cour. N’ayant pas respecté toutes les conditions, la cour l'a sommé de se présenter aux autorités carcérales au plus tard le 17 décembre dernier.

Or, l’ex-pilote des stars ne s’est jamais rendu au centre de détention de Saint-Jérôme, et un mandat pancanadien a été émis contre lui. Le fugitif est introuvable depuis.

Ce matin, la cour a tranché, et décidé d’annuler les demandes d’appels de Normand Dubé, et de le déclarer « forclos » à plaider, c’est-à-dire de le priver de son droit de plaider sa cause en raison de sa cavale pour échapper à la justice.

- Avec la collaboration de Claudia Berthiaume