Le balado MaSanté sans tabous de Brunet: pour trouver réponse à toutes vos questions

Offert par vos pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet.

Le pharmacien est sans doute le professionnel de la santé le plus accessible qui soit. Il vous rassure et vous conseille tout au long de votre vie. Afin d’être encore plus disponibles en tout temps et au bout des doigts, les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet vous proposent le balado MaSanté sans tabous.

Offerte sur QUB radio, la série balado MaSanté sans tabous propose jusqu’à 24 courtes capsules informatives à écouter. Au fil de chaque épisode, l’animatrice et journaliste Annie-Soleil Proteau échange avec un pharmacien propriétaire affilié à Brunet sur des thèmes de la santé qui préoccupent les Québécoises et les Québécois.

Découvrez ce balado qui explore la santé dans une ambiance accessible, conviviale et sans tabous. Il suffit de vous rendre sur QUB radio pour le trouver ou de l’ajouter à votre application de baladodiffusion sur votre appareil mobile.

Obtenez des explications simples et transparentes

Entre les nombreuses opinions de votre entourage et celles partagées sur les blogues en ligne, il est rassurant de trouver auprès de votre pharmacien des informations valides et justes qui tiennent compte de votre situation et de votre santé.

En tant que première ressource de conseils et de services de santé professionnelle, les pharmaciens vous offrent des réponses claires et transparentes, que ce soit par téléphone ou en pharmacie.

C’est dans cet état d’esprit que le balado MaSanté sans tabous a été conçu: chacun des thèmes y est démystifié et vulgarisé afin de donner l’heure juste aux auditeurs. Les mythes, les réalités, les dangers et les solutions: toutes les facettes d’un sujet sont approfondies. Les pharmaciens y donnent toujours des informations exactes et fiables, sans perdre leur empathie naturelle.

De nombreuses thématiques sont mises en lumière au fil des épisodes du balado comme le TDAH chez les enfants, les troubles anxieux, le virus du zona, le cannabis, la préparation à la grossesse, la cessation du tabagisme, le contrôle du diabète ou l’insomnie. Le voile est aussi levé sur des sujets plus délicats comme l'Alzheimer et les dysfonctions sexuelles, sans oublier les maladies dont personne n’ose parler comme les vers intestinaux.

Shutterstock

De multiples façons d’être rassuré

Lorsqu’il est difficile de mettre des mots sur vos maux ou lorsque vous êtes envahi par l’inquiétude, il est toujours réconfortant d’être renseigné par des professionnels de la santé. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet en sont conscients et vous rappellent qu’ils sont présents pour vous écouter par téléphone ou en personne, peu importe ce qui vous préoccupe.

D’ici là, rendez-vous sur QUB radio afin d’écouter et de réécouter les différents épisodes du balado MaSanté sans tabous, disponibles en tout temps et à toute heure.

Bonne santé!