Le Cirque rêve de Vegas pour cet été

Quand la pandémie a frappé, en mars 2020, le Cirque du Soleil a dû fermer en l’espace de quelques jours ses 44 productions qui étaient actives un peu partout sur la planète. Cette crise a fait perdre à l’entreprise des revenus de plus d’un milliard de dollars. Quelques mois après le rachat du Cirque par ses créanciers, Le Journal s’est entretenu avec le PDG de la compagnie, Daniel Lamarre, sur la relance éventuelle des activités et les défis que posera le monde post-pandémie.

Comment avez-vous vécu l’arrivée de la pandémie l’an dernier ?

« Ç’a été une expérience très difficile. En même temps, la seule chose positive qui est sortie de ça pour nous, c’est de voir la force de la réputation du Cirque du Soleil à travers le monde. Tu parles d’une entreprise qui n’a eu à peu près pas de revenus depuis le mois de mars dernier et qui va en avoir encore très peu avant la fin de cette année. Et malgré tout ça, y’a des gens qui se sont présentés pour nous appuyer et assurer la survie de l’entreprise. Pour moi, c’est un grand soulagement d’avoir cette marque de confiance là. »

Êtes-vous optimiste pour la relance des spectacles cette année ?

« On croit pouvoir reprendre nos spectacles de Las Vegas et d’Orlando en premier. La date la plus optimiste, c’est au mois de juillet. On va suivre de près la vaccination. Une chose qui est très intéressante pour nous, c’est que lorsque tu regardes les taux d’occupation des hôtels de MGM depuis quelques semaines, c’est très impressionnant. Ça veut dire qu’il va y avoir normalement beaucoup de monde à Vegas à compter de l’été prochain. Donc, ça justifie notre ouverture de spectacle. »

Qu’en est-il pour le retour des spectacles de tournée ?

« Dans le meilleur des scénarios, ce sera à l’automne prochain. Mais nous, on fait toute notre planification en fonction de 2022. On se dit que dès qu’on va pouvoir rouvrir des spectacles, on va le faire. Parce que l’ouverture d’un spectacle signifie des emplois retrouvés pour nos gens. Donc, c’est sûr que dès que quelqu’un va nous permettre d’ouvrir un spectacle, on va le faire. Mais on n’a pas basé notre planification là-dessus. On s’est dit que 2021 va être une année de préparation. Et 2022 devrait être l’année où le Cirque va retrouver de façon importante sa profitabilité et ses fans. »

« Avant les Fêtes, j’étais préoccupé de voir quel était le pourcentage des artistes qui était prêt à revenir avec nous sur l’ensemble de nos spectacles de tournée. On a fait une gigantesque opération sur [la plateforme de visioconférence] Teams avec à peu près 1200 personnes. Et l’ensemble de ces gens-là a confirmé l’intérêt de revenir. »

Le Cirque envisage-t-il de présenter des spectacles virtuels ?

« Ce sont des pistes qu’on explore. Quand la crise a commencé, on a mis sur pied le réseau CirqueConnect et on a joint au-delà de 62 millions de personnes à travers le monde. Ça nous a indiqué que les gens sont en appétit pour voir nos contenus. Et ça nous indique qu’il y a peut-être éventuellement une nouvelle source de revenus pour le Cirque du Soleil. »

