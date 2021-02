Le procès de Michée Roy reprend à Sherbrooke

Ajourné en novembre, le second procès de Michée Roy, accusé de l'homicide involontaire de son bébé de quelques mois en 2015 à Richmond en Estrie, a repris lundi au palais de justice de Sherbrooke avec le passage à la barre du dernier témoin de la poursuite.

Le petit Kylen Roy, âgé de 69 jours, aurait été secoué par l'accusé, lui causant d'importantes hémorragies intracrâniennes, à l'origine des complications qui ont entraîné son décès six mois plus tard.

Le chef d'unité de la prison de Sherbrooke, Karl L'avoie, est venu raconter le moment où la conjointe Michée Roy l'a appelé en juin 2015 pour l'informer du décès de Kylen.

Anormalement calme et démontrant peu d'émotions, Michée Roy aurait insisté pour que l'enfant soit incinéré le plus rapidement possible.

«Fais-le brûler au plus crisse», «ma mère connaît quelqu'un», «faut que tu règles ça le plus vite possible», aurait notamment dit l'accusé.

Pour les médecins soignants à l'époque, les blessures de l'enfant ne laissaient aucun doute quant au diagnostic, soit celui d'un traumatisme crânien non accidentel (syndrome du bébé secoué).

Au tour de la défense

L’avocat de l’accusé de 41 ans a présenté son premier témoin en défense en après-midi. Le Dr David Ramsay, un neuropathologiste ontarien, a soulevé deux hypothèses pour expliquer les saignements au cerveau du poupon.

Selon lui, outre un choc traumatique violent tel qu'évoqué par la poursuite, le cœur du petit Kylen pourrait avoir simplement avoir cessé de battre, comme dans les cas de mort subite du nourrisson.

Le témoin expert ne peut toutefois pas trancher hors de tout doute sur l'une ou l'autre des hypothèses parce qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer des analyses approfondies à partir du crâne et des yeux de l'enfant qui n'ont pas été conservés après l'autopsie.

Mais à la lecture du rapport médical de l'enfant et des résultats des tests d'imageries du cerveau, le Dr Ramsay n'a trouvé aucun indice ou signe de blessures de nature traumatique.

De plus, selon lui, les hémorragies rétiniennes et sous-durales observées lors de l'autopsie pourraient avoir été en partie causées par les longues manoeuvres de réanimation cardiorespiratoire, dont la durée est estimée à plus de cinquante minutes.

Selon son opinion, il est dangereux de conclure comme le font de nombreux spécialistes dans des études, qu'en absence d'infections ou de maladies métaboliques, ces hémorragies chez un jeune enfant, ne peuvent s'expliquer que par un traumatisme crânien non accidentel (syndrome du bébé secoué).

Michée Roy avait été condamné une première fois en 2017. Il avait purgé quatre ans et demi de sa peine de 12 ans quand, en 2019, la Cour d'appel du Québec a ordonné un nouveau procès.