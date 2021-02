Les Capitals sont étonnants

Que les Capitals de Washington occupent le premier rang de la division est ne devrait pas être une surprise. Après tout, il s’agit d’une formation misant sur plusieurs vétérans. Mais, c’est de la façon dont les Capitals se sont hissés dans le Top 3 au classement général.

Ils ont affronté l’adversité avec panache collant des victoires malgré l’absence de quatre joueurs réguliers, dont Alexander Ovechkin, qui a marqué le but de la victoire, samedi soir, face aux Bruins de Boston.

Les Maple Leafs de Toronto et le Canadien auraient pu devancer les Capitals au classement des forces, mais, les Capitals ont réalisé l’impensable, gagner des matchs avec sur la touche des piliers en attaque, en raison d’une grave erreur de jugement relativement aux recommandations sanitaires instaurées par la Ligue nationale.

Les Maple Leafs et le Canadien ont subi la défaite samedi soir, le Tricolore pour la première fois à la régulière, alors que Connor McDavid s’occupait du sort des Leafs en prolongation. Malgré tout, on prévoyait une lutte de tous les instants dans la division canadienne, les indices ne mentent pas.

Les Flames ont finalement gagné un match après trois défaites de suite et ils ont démontré, samedi, face au Canadien, qu’ils formaient une équipe avec les effectifs pour s’infiltrer dans le top 3.

Les Canucks, malgré un début de saison inquiétant, sont présentement en feu et ils débarquent à Montréal ce soir. Quatre victoires de suite dont un gain impressionnant à Winnipeg.

Les Jets ont peut-être subi la défaite face aux Canucks, mais ce sera une équipe avec plusieurs ressources quand Pierre-Luc Dubois fera ses débuts avec la formation dans les prochains jours.

Les Oilers? Une défense vulnérable, deux gardiens qui ne peuvent rivaliser avec ceux de la division canadienne, ça risque de causer beaucoup de soucis aux décideurs de l’organisation.

Début spectaculaire

Si les dirigeants de la Ligue nationale souhaitaient un début de saison spectaculaire, ils sont bien servis. La compétition est à l’image des séries éliminatoires et un calendrier de 56 matchs ne permet aucun répit.

La formule en vigueur dans le but d’amenuiser les dépenses et de combattre la pandémie sera assurément retenue pour une étude encore plus approfondie. Les résultats sont étonnants et ça semble plaire aux amateurs.

Les matchs sont disputés avec beaucoup d’entrain, la compétition est intense et on a l’impression d’assister à un tournoi impliquant 31 équipes avec des ambitions très élevées.

Évidemment, les quatre divisions offrent des caractéristiques différentes, dans l’est, on retrouve des formations qui ont des rivalités remontant à plusieurs années. Dans la division canadienne, c’est une lutte à finir entre des équipes qui sont bien nanties ne permettant aucun relâchement. Dans la division centrale, on retrouve les deux finalistes de l’an dernier alors que dans l’ouest, on prévoit une lutte sans merci entre trois formations.

N. B. : Notre premier classement des forces ne comprend pas sept des huit matchs disputés, hier, dans la Ligue nationale. La victoire des Devils du New Jersey face aux Sabres de Buffalo est inscrite.