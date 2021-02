Malgré la crise économique, des dépenses record pour les Fêtes

En dépit d’une crise économique qui a affecté des millions de travailleurs au pays, les Canadiens auraient dépensé en moyenne un montant record pour leurs proches lors de la période des Fêtes, selon les résultats d’un sondage de la RBC.

Les dépenses pour des cadeaux sont passées de 708 $ en 2019 à 735 $ pour 2020.

Selon les résultats d’un sondage de la RBC, le quart des gens ont dépassé le budget qu’ils s’étaient fixé pour les Fêtes. En moyenne, ceux-ci ont dépassé leur budget de 588 $, alors que le dépassement de budget moyen était de 459 $ par rapport à l’année précédente.

La RBC souligne qu’un nombre très important – 67 % - des gens qui ont dépassé leur budget n’avaient toujours pas payé leurs factures des Fêtes en date du 6 janvier. Si 24 % avaient l’intention de rembourser leurs factures le plus rapidement possible, d’autres prévoyaient diminuer leurs « frais de subsistance (23 %), et une proportion plus faible voulait reporter le solde de crédit pendant au moins deux mois (16 %).

«Nous savons que les Canadiens ont les meilleures intentions en matière d'épargne, mais qu'il peut être difficile d'établir un budget et de s'y tenir. De plus, nous constatons que bien que certains, dépensant moins, soient en mesure d'économiser plus que ce qu'ils ne le croyaient possible, d'autres ont du mal à joindre les deux bouts en raison de la pandémie», a déclaré Brigitte Felx, planificatrice financière à la RBC.

C’est dans les provinces de l’Atlantique que l’on a le plus dépensé pendant les Fêtes : en moyenne, le montant s’élève à 906 $. À l’opposé du spectre se trouvent le Québec et l’Alberta, où l’on a déboursé 661 $ et 660 $ en moyenne, respectivement.

Le sondage en ligne a été effectué par Ipsos auprès de 2000 adultes canadiens, du 4 au 6 janvier dernier.