Masque à fenêtre transparente réutilisable/artisanal en petite enfance

À M. François Legault, premier ministre du Québec, M. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, au docteur Horacio Arruda, directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST),

Depuis le début de la pandémie du coronavirus, le port du masque chirurgical est devenu obligatoire pour les professionnels œuvrant dans les services éducatifs à la petite enfance, soit auprès des enfants âgés de 0 à 5 ans.

Dans les dernières semaines, des lettres ouvertes interrogeant les effets néfastes possibles du port du masque chirurgical sur le développement langagier et sur le développement socioaffectif des enfants d’âge préscolaire ont été diffusées dans la place publique.

Dernièrement, la députée de Sherbrooke, madame Christine Labrie, a obtenu un engagement de la part du gouvernement à rendre accessible les masques avec fenêtre pour le personnel des services de garde éducatifs et des écoles travaillant auprès des poupons (c.-à-d. de 0 à 18 mois) et des enfants ayant des besoins particuliers.

Bien qu’il s’agisse d’un premier pas dans cette cause, celui-ci n’en demeure pas moins insuffisant. Ainsi, trois problèmes se présentent face à cette situation. Premièrement, bien que la compagnie Prémont ait finalement commencé à produire des masques à fenêtre transparente approuvés par Santé Canada et certifiés ASTM F2100, les délais de livraison qui leur sont associés sont à ce jour inconnus. Deuxièmement, leurs coûts nettement supérieurs aux masques chirurgicaux actuels les rendent inaccessibles pour les services de garde. Troisièmement, ces masques devraient aussi être accessibles pour le personnel œuvrant auprès des enfants de 18 mois à 5 ans.

En effet, en raison de l’interaction entre les éducatrices et les enfants, les services de garde jouent un rôle primordial comme médiateurs auprès de l’enfant dans l’accomplissement des tâches développementales lui permettant d’atteindre les jalons développementaux associés à son âge. C’est entre 18 mois et 5 ans que se produisent des étapes cruciales au regard du développement du langage, de l’expression d’émotions plus complexes (fierté, honte, jalousie, culpabilité, altruisme, empathie, etc.), de l’apprentissage de comportements prosociaux et d’habiletés sociales, comme la capacité d’entrer en relation avec les autres et la gestion des conflits.

En cachant le bas du visage, les masques chirurgicaux empêchent la détection de signaux nécessaires à l’acquisition du langage, à l’analyse et à l’imitation des émotions. Pour apprendre à exprimer, à détecter et à gérer leurs émotions, les enfants doivent d’abord observer ces émotions chez l’adulte pour ensuite arriver à les imiter et à expérimenter leurs réactions.

Les études longitudinales, développementales et psychopathologiques portant sur l’effet de traits apathiques (c.-à-d. la diminution de l’intérêt et de l’expression émotionnels) sur le développement émotionnel des enfants sont claires: en l’absence d’un modèle de régulation et d’expression émotionnelles, les enfants développent des lacunes sur le plan de la détection, de l’expression et des comportements sociaux.

Aussi, avec les masques chirurgicaux, les enfants ne voient pas non plus les mouvements de la bouche permettant l’observation et l’imitation labiales nécessaires à la formation et à l’apparition des sons et des mots. Les études scientifiques portant sur le développement du langage et des comportements sociaux et prosociaux vont dans le même sens: l’apprentissage des enfants est non seulement favorisé, mais aussi facilité par l’observation des réactions faciales et des mouvements de la bouche des adultes. Par conséquent, avec de tels masques, les enfants sont moins portés à imiter les sons qu’ils entendent et sont donc à risque de développer des retards de langage. Sans compter que dans certains milieux, l’absence de repères du visage pour de longues périodes, s’ajoutant à un contexte familial et socioéconomique appauvri, risque de se traduire en une sous-stimulation de certains enfants, avec des conséquences encore plus désastreuses en ce qui concerne l’égalité des chances, et ce, en comparaison avec les autres enfants déjà affectés.

De manière à optimiser le développement et l’apprentissage des enfants, ceux-ci ont besoin de conditions adéquates et propices. La situation actuelle ne permet pas un tel contexte. Avec la pandémie qui perdure, et la nécessité de porter des masques chirurgicaux, des effets négatifs, à court et à moyen termes, sur le développement des enfants de tous les âges sont attendus. Par ailleurs, bien qu’un récent vaccin semble prometteur et qu’une faible proportion de la population dite vulnérable se le verra administrer sous peu, le moment où le vaccin sera disponible à toute la population est encore inconnu. Dans la période critique qu’est la petite enfance, chaque journée compte et il est impératif de pallier dès maintenant les risques développementaux déjà encourus.

Déjà, les éducatrices en services de garde rapportent observer des différences avec les années précédentes au regard de l’évolution et du développement des enfants. Certaines mentionnent, par exemple, une plus grande difficulté chez les enfants à reproduire certains sons ou à nommer les objets. D’autres rapportent, un retard sur le plan du langage. D’autres indiquent observer plus d’insécurité et une adaptation plus longue chez les enfants qui commencent la fréquentation d’un service de garde.

Enfin, avec les coûts liés aux adaptations exigées par les mesures sanitaires en lien avec la COVID- 19, les services de garde ne peuvent se procurer les masques avec fenêtre. Pour ces raisons, l’autorisation des masques à fenêtre transparente réutilisables ou artisanaux est attendue pour assurer un développement optimal des enfants. Dans le même sens, une aide financière est attendue pour aider les services à se procurer de tels masques. Sans une telle autorisation, il est inévitable qu’à long terme, les conséquences exigent des coûts encore plus importants pour pallier les effets néfastes chez les enfants grandissants.

Signataires en ordre alphabétique (nom, titre professionnel):

Marie-Michèle Allard, Orthophoniste, Firme d’orthophonie au Baluchon

Johanne April, Ph. D., Professeure titulaire, Université du Québec en Outaouais, Membre de l’Équipe sur la Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance

France Aubry, Directrice générale du CPE/BC Familigarde Mounia Ayouni, Directrice générale du CPE la Bottine filante

Georgeta Batog, Directrice, CPE de la Côte

Annie Beaudet, Directrice-Adjointe, CPE Au Royaume des bouts de choux Claudia Beaudin, Directrice générale, CPE L’Attrait mignon

Sandrine Beaufrere, D.E.S.S., ADM.S., Directrice générale, CPE les amis de promis

Guylaine Benoit, Directrice générale, CPE Bouton de Rose

Martine Beaupré, M. Sc., Directrice générale, CPE La Becquée — CPE BC des Petits Pommiers

Ariane Beauregard, agente-conseil en soutien pédagogique pour le bureau coordonnateur Le Chat perché

Brigitte Bégin, Directrice générale, CPE ma licorne

Emma Bérard, Conseillère pédagogique, CPE Bambin Club

Joanie Bergeron, Orthopédagogue à l’école secondaire des Pionniers

Daniel Bernard, Directeur général, CPE Au Royaume des Bouts de Choux, Installation bout de choux et Installation la montagne enchantée

Carole Berniquez, Directrice générale, CPE Les Jeunes Pousses inc.

Nathalie Bigras, Ph. D., Professeure titulaire, UQAM, Directrice scientifique de l’Équipe de recherche FRQSC, Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance

Sylvie Bilodeau, Directrice adjointe, CPE La Flûte enchantée inc.

Mélanie Bilodeau, M.Sc., PS éd, psychoéducatrice et autrice experte en petite enfance Chantal Bisaillon, Directrice générale, CPE les gnomes

Linda Bonami, Directrice du milieu familial, CPE La Fourmilière

Hélène Bossinotte, Directrice adjointe CPE soleil levant

Caroline Bouchard, Ph. D., Professeure titulaire et chercheuse en petite enfance, Psychologue du développement de l’enfant en contextes éducatifs

Nadine Boucher, Directrice en CPE

Annie Boudreau, Éducatrice, CPE Grand-Mère Douceur

Véronique Bouffard, Membre C.A. ; Trésorière pour les installations de Saint-Calixte et Saint-Lin–Laurentides

Josée Bourbonnière, Directrice générale, CPE la Sourithèque

Guy-Anne Bourdeau, Directrice adjointe CPE Bambin Club

Carolanne Bouthat-Garceau, Directrice adjointe des installations de Sherrington et Hemmingford, CPE Les Jeunes Pousses des jardins du Québec

Lorie-Marlène Brault Foisy, Professeure, UQAM, Département de didactique, Faculté des sciences de l’éducation

Elaine Brazeau, directrice au Centre de la petite enfance le labo des petits Jessie Brunelle, Directrice d’installation, CPE chez Fanfan

Karine Busilacchi, Orthopédagogue au CHU Ste-Justine et à CASIOPE

Natacha Carrier, M.P.O., Orthophoniste en CPE et au centre de pédiatrie sociale de Saint- Laurent, Firme Au Baluchon

Lynda Castonguay, Directrice générale CPE Le Baluchon inc.

Lucie Chabot, Directrice générale, CPE Le Sablier

Andréa Chamberland, Directrice générale, CPE Les Terrasses

Nancy Chamberland, TES, DG aux CPE Chaton et Clair-Soleil de Mascouche Kate Chambers, c.r. I.A., Directrice générale, CPE La Butte à Moineaux

France Champagne, Directrice générale, CPE La Ribambelle

Julie Charest, Directrice générale, CPE Les Tisserands

Caroline Charron, Directrice adjointe pédagogique au CPE Carcajou Annie Charron, Ph. D., Professeure en sciences de l’éducation, UQAM Karima Chebani, Éducatrice, CPE Plaisir d’enfant

Mariane Chiasson-Roussel, M.A., Psychopédagogie, Ph. D. (c), Études familiales, Département de psychologie| Université du Québec à Trois-Rivières, Chargée de cours, Département des sciences de l’éducation, Université du Québec à Trois-Rivières

Annie Claude Dubé, Psychopédagogue, Consultante Centre d’aide et de soutien aux intervenants et organismes en petite enfance

(CASIOPE) Marie Claude Plante, directrice générale, CPE-BC le Hêtre

Stéphane Claveau, Directeur général, CPE LES PETITS CAILLOUX, CPE LES TROTTINEURS Sandra Cloutier, responsable d’un service de garde, affiliée au BC le chat perché Marie-Soleil Côté, Directrice adjointe, CPE La Petite-Patrie

Karyne Cournoyer, CPA, CA membre du conseil d’administration du CPE Grand-mère Douceur

François Couture, consultant CASIOPE et formateur certifié au CLASS

Jeannie Couture, Éducatrice en CPE France Cusson, Éducatrice

Nathalie Damours, Présidente Directrice générale de l’Association des éducatrices en milieu familial de Québec

Mélissa Dawson, M.P.O., Orthophoniste

Mélanie DeGuire, Directrice adjointe pédagogique par intérim, CPE Le Papillon bleu installation Les Étincelles

Audrey Desautels, M.P.O., Orthophoniste, Firme Au Baluchon

Sophie Descoteaux, Directrice Adjointe à la pédagogie, CPE à petits pas Valérie Deshaies, Directrice d’installation, CPE Franquette la grenouille

Lison Deshaies, Directrice adjointe du Bureau coordonnateur, CPE/BC Les Frimousses de la Vallée

Marie-Ève Deslauriers, Consultante en petite enfance chez CASIOPE Marisha Devault, Technicienne en éducation spécialisée en CPE

Julie Dion, Consultante et formatrice en petite enfance, CASIOPE ; formatrice GED, Humanovis

Louisette Dionne, Directrice générale, CPE La mère Schtroumph

Naima Rhallam, Directrice générale, CPE la Vermouilleuse

Kimberly Dolce, éducatrice, Accompagnatrice d’un enfant a besoin particulier, CPE La mère Schtroumph, installation Rondchampignon

Chantal Drapeau, M.Ps., Psychologue

Alexandra Drouin Paquette, B.Sc., M.P.O. Orthophoniste, CISSS de Lanaudière

Audrey-Anne Dubé, Ph. D., Neuropsychologue et psychothérapeute en pratique privée

Isabelle Dunn, Directrice générale, CPE Trois p’tits tours et CPE Enfants de tous pays

Joell Eryasa, M.A., Coordonnatrice, consultante et formatrice en petite enfance, CASIOPE Marie Eve Lyonnais, Aide à domicile

Valérie Dumais, Psychoéducatrice

Julie Ferland, Propriétaire et directrice de la garderie Tournesol de l’Assomption Nathalie Foucher, Directrice générale, CPE soleil joyeux

Sophie Fournel, Éducatrice, CPE Grand-mère Douceur

Joanie Fournier, Enseignante de niveau collégial en Techniques d’éducation à l’enfance

Sylvie Francoeur, Technicienne en éducation spécialisée en petite enfance

Vanessa Gagnon Desjardins, Directrice adjointe aux installations, CPE Les p’tits Montois Marie-Claude Gagnon, Codirectrice générale, CPE Tortue têtue

Sophie Gagnon, Directrice générale, CPE Duluth

Sonia Gariépy, Directrice générale, CPE du Jardin fleuri

Mélanie Garneau, Directrice adjointe au CPE Au royaume des chérubins.

Élodie Gaucher, Directrice générale CPE Les Lutins

Mélanie Gauthier, Directrice générale, CPE FRANQUETTE LA GRENOUILLE

Steve Geoffrion, Ph. D. PS éd., Professeur agrégé, école de psychoéducation, Université de Montréal, Centre d’étude sur le trauma, chercheur régulier, Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Catherine Godin, Éducatrice, CASIOPE

Guylaine Giguère, Directrice générale, Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial de Beauport

Loriana Giuliani, Directrice générale, CASIOPE

Myra Gravel Crevier, Ph. D., co-propriétaire de la Clinique d’anxiété de Laval Annik Grégoire, Éducatrice 0-5 an, CPE les petits lutins de Roussins

Claudine Grenier, Directrice des services administratifs, CPE Trois petits points Stéphanie Guichené, Directrice générale, CPE Lafontaine

Sabrina Guilbert, Agente de soutien CPE/BC Les Frimousses de la Vallée

Annie Hamelin, Éducatrice spécialisée, CPE Clair-Soleil de Mascouche Annie Héroux, Directrice adjointe installation, CPE la tourelle de l’énergie

Fritz Hilaire, Maîtrise en administration publique, ENAP, Directeur général Julie Houle, Directrice adjointe, CPE du PIC

Manon Hughes, Directrice adjointe et soutien aux enfants à défis particuliers

Claudya Huppé-Proulx, BA ABA-A, Directrice générale du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches

Meryam Jama, CPE Jolibois

Véronique Jarry-Boileau, D.Ps., psychologue en enfance et en adolescence

Pascal Joly, directeur général, centre de la petite enfance aux Mille Jeux

Marie-Claude Joyal, Directrice adjointe à la pédagogie

Suzanne Julien gestionnaire en CPE, Directrice générale CPE Plein Soleil

Gabrielle Juneau, Directrice générale du quartier des Femmes

Irène Krymko-Bleton, Ph. D., Psychologue, Professeure, UQAM, Département de psychologie, Faculté des Sciences humaines

Jacinthe Lachance, Ph. D., Docteure en psychologie et psychologue

Sylvie Lacoste, Directrice générale CPE Bambin Club

Mélanie Lagacé, Directrice d’installation, CPE communautaire Les Trottinettes

Isabelle Lalonde, Directrice générale, CPE la claire fontaine de Pincourt

Aurélie Laly, Directrice générale du CPE les calinours

Sabrina Lamothe, M.Sc., Orthophoniste

Sophie Lamoureux, Directrice adjointe à la pédagogie, CPE enfants soleil

Mellissa Landry, Conseillère pédagogique, Bureau coordonnateur, CPE La mère Schtroumph

Carole Langlois, Directrice adjointe, CPE Le Sablier

Catherine Langlois, M.Sc., Orthophoniste

Diane Larocque, Directrice générale, CPE Les petits Lutins de côte Saint-Paul inc.

Karine Leclerc, Directrice adjointe aux Installations, CPE du Dolmen

Lorrain Leduc, Directeur général, centre de la petite enfance L’Enfanfreluche

Marie-Pier Leduc, Directrice d’installation Maison des copains Stéphanie Lefebvre, Psychoéducatrice

Andrée-Ann Legris, Directrice générale, CPE Le Petit Sentier

Joanne Lehrer, Professeure en éducation préscolaire, Département des sciences de l’éducation, Université du Québec en Outaouais

Nicole Letourneau, Ph.D., RN, FCAHS, FAAN, ACHF, Chair in Parent-Infant Mental Health RESOLEVE, Alberta Director Faculty of Nursing & Cumming School of Medecine, University of Calgary

Alexandra Levac, Directrice adjointe du bureau coordonnateur le Hêtre

Karine Levert, Directrice d’Installation, CPE Franquette la grenouille, Installation l’Enfant-Zoo Pascale Lidji, Ph. D., Neuropsychologue pédiatrique

Sonia Lupien, Ph. D., Chercheure scientifique, centre d’études sur le stress humain

Mélanie Mailhot, chargée de projet, Table pour l’intégration en services de garde des enfants ayant une déficience

Mélanie Mailhot, au nom de membres de la Table pour l’intégration en services de garde des enfants ayant une déficience, région de Montréal

Julie Mailhot, Organisation ESPACE Châteauguay

Saliha Mansouri, Responsable de service de garde éducatif

Michelle Marquis, Consultante en pédagogie et relations interculturelles Annie Martin, Directrice d’installation, CPE Aux Mille Jeux

Lucie Martin, Directrice adjointe au CPE La Boîte à Bizous

Ginette Masson, MBA, Directrice générale, CPE L’Antre-Temps

Sandra McCrea, Chef d’équipe inst. BL, CPE Parc-en-ciel

Hind Melkan, RSE

Geneviève Mercier, Agente de soutien pédagogique et technique, Bureau coordonnateur Familigarde

Stéphanie Millette-Brisebois, Consultante en petite enfance, CASIOPE et psychoéducatrice

Carole Morache, Formatrice en éducation à l’enfance

Lorena Munoz, Directrice générale, CPE le marmot qui rit

Carole Naud, Directrice générale, Centre de la petite enfance Trotte-Menu Frédérique Normand, Psychologue scolaire

Nancy Normandin, Conseillère intervenante, CPE Abracadabra

Josée Normandin, Directrice de l’installation le Hibou, CPE La Passerelle

Amy-Valérie Olivier, Directrice générale, CPE-BC des p’tits maringouins

Sandra Ouellet, Directrice, CPE Le Farfadet

Isabelle Ouellet-Morin, Ph. D., Chaire de recherche du Canada sur les origines développementales de la vulnérabilité et de la résilience, Professeur agrégée, École de criminologie, Université de Montréal, Chercheure affiliée à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal et au GRIP, Co-directrice d’AXEL : Accélérateur d’intelligence technologique en santé mentale, +Fort : une application mobile pour les victimes d’intimidation

Tania Paiva-Soares, Coordonnatrice de L'Envolée, Maison Répit Oasis

Aggie Papadimas, Directrice générale/Director, Conseillère pédagogique certifiée HighScope/Certified HighScope trainer, CPE Mont-Royal, CPE certifié HighScope/HighScope certifié CPE

Sophie Parent, Ph. D., Professeure titulaire, École de psychoéducation, Université de Montréal, et Chercheure, Groupe de recherche sur les environnements scolaires, Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale, Centre interdisciplinaire de recherche sur le cerveau et l’apprentissage

Véronik Parisien, Directrice adjointe, CPE La Gatinerie

Véronique Perreault, Agente-conseil en soutien pédagogique

Pierrich Plusquellec, Ph. D., Professeur agrégé, Faculté des Arts et Sciences, École de Psychoéducation

Louise Poulin, Directrice générale, CPE La Boîte à Bizous

Nancy Proulx, M.A., Doctorante en éducation, auxiliaire de recherche, Université du Québec à Montréal

Sylvie Provencher, Consultante en petite enfance chez CASIOPE

Caroline Quessy, Directrice générale, CPE la tourelle de l’énergie

Safia, Ramdani, RSE, Milieu familial reconnu

Isabelle Raymond, Directrice générale intérimaire, CPE Les Ateliers

Manon Riendeau, Directrice adjointe, CPE Au Royaume des Bouts de Choux

Christelle Robert-Mazaye, Ph.D, Professeure en développement de l’enfant, Codirectrice du module des sciences de l’éducation, Université du Québec en Outaouais

Chantal Robitaille, Directrice d’installation, CPE les Étoiles du Faubourg, Installation petite Ourse

Lise Rodrigue, Directrice adjointe aux ressources humaines et aux installations, CPE au jardine de Dominique

Marie-Ève Rollin, Directrice Installation 1, CPE Les Petits Trésors de Boisbriand Mélanie Rose, Agente-conseil, CPE/BC le chat perché

Anna Sama, Directrice, CPE-BC La Grenouille rose

Nicole Samson, Directrice générale, Fleur de papier

Caroline Scabello, Consultante en gestion de CPE, Directrice générale, Garderie Frisbi et compagnie

Jean Séguin, Professeur titulaire, Université de Montréal et CHU Sainte-Justine

Jessie Seymour, Éducatrice en CPE

Geneviève Simard, Éducatrice à la petite enfance

Nathalie St-Germain, Directrice adjointe et conseillère pédagogique, Bureau coordonnateur la Mère Schtroumph

Isabelle St-Louis, Directrice générale, CPE les petits lutins de Roussin

Charlène Sylvestre Hade, éducatrice, CPE plaisir d’enfant

Audette Sylvestre, Ph. D., Professeure titulaire, Médecine — Département de réadaptation Université Laval

Karoline Thériault, Directrice adjointe, CPE Le Repère des mousses/CPE Cardio-Puces

Caroline Therrien, Agente de soutien pédagogique et technique, CPE Les Jeunes Pousses inc. France Thibeault, Directrice générale, CPE les Étoiles du Faubourg

Sophie Toutant, Directrice adjointe, CPE Grand-Mère Douceur

Julie Tremblay, B.A.A, Directrice générale, CPE l’Amus’Ailes

Marie-Josée Tremblay, Directrice adjointe à la pédagogie, CPE passe-partout.

Marie-Hélène Tremblay, Directrice générale, Association des personnes avec une déficience de l’audition (ADPA)

Sonia Tremblay, Directrice adjointe, CPE Miel et Melon

Mélanie Trépanier, Directrice générale du CPE Grand-Mère Douceur Roxanne Trépanier, Directrice générale du CPE Bébéjou

Stéphane Trudel, Directeur général et inst. Champlain, CPE Les Trottinettes Nathalie Trudel, Directrice générale, CPE L’Univers de Mamuse et Méduque Sylvie Turcotte, Directrice générale par intérim, CPE Le petit Palais

Annie Turgeon, Chargée de cours TEE, consultante à la petite enfance chez CASIOPE Audrey Urbain, Directrice adjointe, Bureau coordonnateur Le Chat perché

Cristina Vassalotti, Agente-conseil en soutien pédagogique et technique, Bureau coordonnateur La Grenouille Rose

Audrey Véronneau, Technicienne en éducation spécialisée

Sophie Vincent, MBA, Directrice générale, CPE/BC Le Chat perché Annie Zizka, B.Sc., Psychoéducatrice, Directrice CPE Miel et Melon