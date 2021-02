Nouvelle purge chez Bell Média

Coup de tonnerre dans le monde des médias anglophones alors qu’on apprend que la salle des nouvelles de CJAD sera fermée par son propriétaire, Bell Média.

La station de radio parlée est une institution à Montréal. Chez Bell, on se fait très avare de détails. «Des changements additionnels ont été apportés afin de refléter la structure opérationnelle simplifiée de Bell Média [...]. Cela comprend un nombre limité de réductions du personnel, dont bon nombre sont des changements dans les rôles de diffusion en ondes en raison des décisions de programmation des marques de radio de Bell Média», a déclaré une porte-parole de l’entreprise, Vanessa Damha.

Du côté de la télé, Bell Média fait aussi des compressions chez CTV News. Au moins deux syndiqués Unifor ont perdu leur emploi, lundi. «Un caméraman multitâche et un ingénieur que nous représentons ont été licenciés», indique le porte-parole du syndicat, Olivier Carrière.

Entre les branches, on entend que la production des bulletins de nouvelles en soirée de CJAD sera maintenant assurée par les chefs d’antenne de CTV News. «C’est aussi ce qu’on nous dit, mais l’employeur ne nous le confirme pas», ajoute M. Carrière.

Les employés de CTV s’inquiètent de la surcharge de travail que cela va créer, dit-il.

D’autres employés de bureau de Bell Média ont aussi été remerciés lundi. «Les têtes tombaient ce matin. Ça a commencé à 8h30, et à 9h, mes accès étaient coupés», raconte l’un d’eux.

Cet employé licencié l’avait vu venir. «Tout le monde le savait à l’interne. On lit les rapports financiers comme tout le monde», lance-t-il.

Au troisième trimestre de 2020, qui s’est terminé en novembre, les revenus de Bell Média ont fondu de 16%. Au début du mois, plusieurs cadres de Bell Média qui travaillaient à Toronto ont été remerciés, notamment Mike Cosentino, président du contenu et de la programmation, et Tracey Pearce, présidente de la distribution et de la télévision payante.