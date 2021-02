Pas d’argent pour les dénonciateurs

L’Autorité des marchés financiers (AMF) rejette toujours l’idée de récompenser financièrement les dénonciateurs, alors que les fraudes et escroqueries continuent de se multiplier et de faire des victimes.

Pour expliquer sa décision, alors que l’Ontario et les États-Unis prônent un tel système de récompenses, l’AMF affirme qu’il « peut être établi avec certitude – et à partir de données précises – que l’incitatif financier génère plus de dénonciations, et surtout, plus de dénonciations de qualité ».

4,68 milliards $ récupérés

En novembre dernier, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé avoir versé 28 M$ US à un dénonciateur dont les informations ont permis une action en justice, sans révéler son identité.

L’année 2020 s’est d’ailleurs avérée une année record pour le programme de dénonciation de la SEC, où 39 personnes se sont partagé 175 M$ US.

Grâce à ses différentes actions, la SEC a obtenu des jugements et des ordonnances totalisant environ 4,68 G$ US, dont 600 M$ ont été retournés dans les poches des investisseurs lésés.

Depuis 2012, la SEC dit avoir distribué plus de 715 M$ US à 110 personnes. L’argent provient d’un fonds de protection pour les investisseurs.

Du côté de l’Ontario, la Commission des valeurs mobilières (CVMO) a octroyé depuis 2016 via son programme de dénonciation plus de 8,6 M$.

À revoir

Selon le professeur au département de finance à HEC Montréal Jean Roy, le chien de garde des marchés financiers du Québec aurait avantage à bonifier ou à revoir sa formule d’incitatifs pour les dénonciateurs. Il estime qu‘un tel geste peut parfois aboutir à la perte d’un emploi. Il ne cache toutefois pas que cette pratique devrait être bien encadrée.

« Je pense qu’il y aurait plus de dénonciations », estime-t-il.

L’AMF se dit, quant à elle, satisfaite de la formule de son programme de dénonciation mis en place en 2016. Pour son année financière 2020-2021 qui se termine en mars, la direction souligne avoir reçu jusqu’à présent 185 signalements. L’an dernier, elle en avait reçu 104 et 105 en 2018-2019.