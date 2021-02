Prix des loyers à Montréal : quand on se compare, on se console

Il est de plus en plus difficile de se loger à Montréal pour un prix abordable. Or, quand on compare le marché locatif montréalais avec celui de Toronto et Vancouver, on peut se compter chanceux.

Dans la métropole québécoise, les loyers sous la barre des mille dollars sont presque introuvables à moins de s’excentrer considérablement du centre-ville. Selon les données colligées par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), le prix moyen d’un 4 1/2 sur l’île de Montréal est de 1264$ par mois. Et le prix moyen avoisine les 2000 $ dans le centre-ville.

À Toronto, le marché locatif est beaucoup plus cher. Pour les personnes seules, les appartements les plus abordables à une distance raisonnable du centre-ville sont assurément au-dessus de 1000 $.

Pour le bien de l’exercice, nous avons fait le tour des sites référence pour la location de logements à la quête d’un appartement pour un ou une jeune professionnelle ne voulant pas dépenser une fortune.

Voici un exemple de ce que vous pouvez trouver à 1250 $ par mois à l’ouest de China Town. Un studio avec une salle de bain situé à une trentaine de minutes à pieds à l’ouest de la tour du CN.

Un peu plus près du centre-ville, nous avons trouvé une option à un prix similaire sur Craigslist. La description du locateur : « Appartement spacieux et lumineux, disponible immédiatement. Location de 4 mois minimum à un prix de 1390 $, en rabais puisque le prix est normalement de 1853 $. »

Près de l’Université de Toronto, les annonces de logements à louer sont nombreuses. Pour ceux qui préfèrent la colocation, certains logements avec deux chambres sont disponibles à 2200 $ par mois. Mais les options sur le marché sont généralement plus chères.

Mais c’est clairement à Vancouver où les prix sont les plus chers au Canada. Quiconque y a déjà habité sait qu’il est pratiquement impossible de s’y loger seul, sauf si vous touchez un très bon salaire.

Comme les loyers du centre-ville coûtent une petite fortune, les options en périphérie sont préférables. Dans West Point Gray, proche de University of British Columbia, il est possible de louer une chambre dans un appartement partagé pour 900 $.

Après de longues recherches, nous avons trouvé cet appartement d’une pièce à 1500 $ par mois, situé à quelques minutes de marche de Jericho Beach.

Pour trouver une option à deux chambres, nous avons dû voyager jusqu’à North Vancouver, dans le quartier Capilano Highlands.

Au sous-sol d’une maison de quartier, à environ 30 minutes de transports en commun du centre-ville, ce logement de deux chambres est sur le marché pour 1850 $.

Bien que le prix des logements à Montréal ait augmenté de façon considérable ces dernières années, le marché locatif est encore loin de celui de Toronto et Vancouver.

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) publiait récemment un rapport faisant état d’une flambée des loyers dans la province et réclamait l’instauration d’un contrôle obligatoire pour que la situation ne dégénère pas comme ailleurs au Canada. Le gouvernement n’a cependant pas donné suite à ce rapport, selon le RCLALQ.