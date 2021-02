Quand dire la vérité aux enfants?

J’ai été élevé par des parents taiseux. Par manque de goût de faire des vagues, ma mère qui est née dans une famille de « grandes gueules » comme elle disait, a épousé un homme de peu de mots et nous a éduqués à ne jamais dire un mot plus haut que l’autre.

Mais, ma sœur et moi, avec notre frère, avons commencé à bousculer les normes inculquées dans notre enfance, et nous entendons continuer ainsi. Sauf que dans cette optique d’ouverture, je viens de frapper un os et j’aurais besoin d’un conseil.

J’ai donné naissance au premier petit-enfant du clan il y a quatre ans. Mon fils est un petit garçon curieux, enjoué et dynamique. On sent déjà chez lui le désir de tout questionner pour tout savoir. Mon frère venait fréquemment nous visiter depuis sa naissance et il continue cette tradition via FacetTime. Le soir du réveillon, alors que toute la famille se retrouvait sur zoom pour faire tchin tchin, le petit a demandé à brûle-pourpoint pourquoi son oncle n’avait pas une femme comme son père et son oncle ?

Sur le coup, j’ai vite répliqué « Ben c’est parce qu’il n’en a pas encore trouvé une de disponible ». Mais je sais que je ne pourrai pas, même si ma mère le souhaiterait, éluder cette question encore longtemps. Comment dire une telle vérité à un enfant sans déplaire à ma mère ?

Anonyme

On la dit telle qu’elle est, en des mots clairs et compréhensibles pour un enfant de cet âge. Entendez-vous avec votre conjoint sur la façon de le faire ensemble, et surtout en ne vous laissant pas influencer par les réticences de votre mère.