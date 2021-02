Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 1er février:

Dans les médias

Marie-Louise Arsenault parle politique, pouvoir des médias et radio privée en compagnie de Bernard Drainville. Elle aborde aussi le sujet des enquêtes sur la police avec le journaliste Félix Séguin, animateur à J.E., alors que ses collaboratrices modifient leur diète médiatique.

Lundi, 14h, Télé-Québec.

Ce soir, je dors chez toi

Cette comédie romantique française met en scène Alex, un écrivain éperdument amoureux de sa petite amie, la belle Laëtitia. Malgré cela, il n’est pas du tout prêt à emménager avec elle comme elle le souhaiterait tant. Il lui faut donc un plan pour repousser le moment.

Lundi, 17h 18, StudioCanal.

Le phœnix

Si vous êtes passé à côté de cette comédie lors de sa diffusion originale, c’est le temps de vous reprendre. Les grandes amies Murielle (Josée Deschênes) et Louise (Guylaine Tremblay) donnent le départ de leur virée à bord d’un Winnebago afin de trouver un sens à leur vie très rangée.

Lundi, 19h, Séries Plus.

L’OSM à la Philharmonie de Paris

Retour sur un concert classique unique, donné il y a quelque temps par l’OSM à la Philharmonie de Paris, lors d’une tournée européenne. D’une même voix, la maestro Kent Nagano, le pianiste Charles Richard-Hamelin et la contralto Marie-Nicole Lemieux ont uni leurs talents sur scène.

Lundi, 20h, ARTV.

Béliveau

Après ses succès et toujours aussi populaire, Jean Béliveau a laissé s’installer l’idée d’accrocher ses patins. Or, dans l’entourage du Canadien de Montréal, on ne voit pas les choses ainsi. La grande vedette décide donc d’amorcer une ultime saison. Conclusion de la minisérie sur l’un des joueurs les plus marquants du Tricolore.

Lundi, 21h, TVA.

Brèche

Suspense policier planté dans l’univers secret du FBI. Le quartier général accueille notamment la recrue Eric O’Neill (Ryan Phillippe) ayant pour mission d’exploiter pleinement son lien de confiance avec Robert Hanssen (Chris Cooper), un vétéran des forces de l’ordre dont les supérieurs croient qu’il joue sur deux tableaux.

Lundi, 21h, MAX.

Génération Sextape

Il n’est pas rare que des jeunes filment leurs ébats amoureux en France. Pour plusieurs, la pornographie est très attirante. À un tel point que des vidéos se retrouvent sur le web, notamment lorsque surviennent des ruptures. L’émission se penche sur les causes et les conséquences de certains actes.

Lundi, 23 h 30, Planète+.